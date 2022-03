La última «Piñericosa»: Sebastián Piñera asegura que lleva «148 años casado»

El que pronto se transformará en ex-Presidente de la República, Sebastián Piñera; conversó de todo con Don Francisco en Las Caras de la Moneda anoche. La instancia fue su última entrevista como mandatario.

En el espacio, el mandatario estuvo invitado junto a su mujer, Cecilia Morel, con quien recordaron parte de sus mejores y peores momentos en el gobierno.

Piñera: “Poco después que Cecilia me dijo ‘no muestres el papelito’ fuimos a ver a la Reina Isabel y lo primero que nos dice es que lo muestre” EN VIVO 📺#LasCarasDeLaMoneda » https://t.co/E1tvIn6RLs pic.twitter.com/6X9mAhaD5I — T13 (@T13) March 11, 2022

Piñera se va con un último lapsus

Y si bien con Morel se reía de sus anécdotas como presidente, argumentando que todas las «Piñericosas» le pasaban por “acelerado”, ocurrió una nueva anécdota.

Los nuevos dichos de inmediato llamó la atención en redes sociales, donde varios repararon que era su último lapsus público, tan propio de su personalidad. Esto porque, cuando Don Francisco le preguntó por su matrimonio, Piñera indicó que con Cecilia llevaban “148 años de casados”.

No podía faltar en la despedida.

Especulador hasta en años de matrimonio. (148) 🤷‍♀️🤭 pic.twitter.com/lrvfIpHuI6 — Manuel Lobos González 🇨🇱 (@m_lobosg) March 11, 2022

148 años de casados!!! 😂😂😂 La última Piñericosa de su mandato paupérrimo.#LasCarasdelaMoneda https://t.co/KLTp5ZreVE — Tom Collins (@raesbarth) March 11, 2022

Las «Piñericosas» que recordaremos

En la transmisión, tanto Sebastián Piñera, como su esposa Cecilia Morel, coincidieron que una de las Piñericosas más conocidas; fue el papel de los 33 mineros atrapados en la Mina San José, el cual el mismo Piñera se encargó de mostrarlo cada vez que iba de visita a otro país.

En ese entonces se viralizó un momento en que Morel le dijo al mandatario “No lo muestres”, cuando estaba mostrando el papel de los mineros en un punto de prensa.

Según reportó Radio Futuro, el Presidente relató que después de aquella vez, dejó de mostrar el papel para “no molestar a Cecilia” y en ese ámbito, relató una curiosa anécdota en una visita a la Reina Isabel de Inglaterra.

En esa línea, Morel agregó “Poco después que me dijo ‘no muestres el papel’, fuimos a ver a la Reina de Inglaterra (…) llegamos y lo primero que me dijo la Reina Isabel fue ‘muéstrame el papelito’. Yo le dije, no puedo, porque mi mujer me lo prohíbe”, señaló Piñera, sacando risas a Cecilia Morel.

“Yo soy la reina, muéstremelo, me dijo”, añadió Sebastián Piñera, sacando risas entre los presentes.