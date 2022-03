Loreto Aravena habla sobre su maternidad: «Soy una mamá estructurada»

La actriz de los ’80s Loreto Aravena, asegura tener una excelente relación con su hija Emma. La retoña es fruto de la relación con el cineasta Juan Pablo Ternicier.

Aravena siempre está compartiendo por redes sociales fotos de su hija; compartiendo las tiernas aventuras que vive junto a su hija.

Ahora, Loreto confirmó el amor que siente por su hija en una entrevista con un medio. Todo en el contexto de la nueva película en la que participa «S.O.S Mamis». En esta línea, la actriz aseguró que su vínculo materno la inspiró para su rol en el filme.

Loreto aseguró para Tiempo X que: «Si no habría tenido la experiencia de ser madre, no hubiese podido lograr interpretar mi papel, que además es una mujer tan distinta a la madre que soy yo. También tan distintas a las madres tan relajadas, tan esotéricas, tan pro a las modas…«.

«Soy una mamá estructurada, de horarios y de disciplina. Emma tiene que comer las verduras de todos los colores, acostarse a tal hora y cepillarse los dientes», añadió la actriz.

Aravena a la vez agregó: «En cambio, Luna (su personaje en ‘S.O.S Mamis’) es mucho más libre, que sus niñas hagan lo que quieren hacer. Lo que quieran hacer está bien, yo no puedo ser así. Me gusta traspasarle esa disciplina a mi hija, la que a mí me sirvió tanto«.

Pamela Díaz critica a Loreto Aravena

La actriz Loreto Aravena hace unos días usó sus redes sociales para contar el mal rato que pasó en una farmacia.

Esto sucedió en Puente Alto, luego de ella que comprara un remedio.

La intérprete dijo en esa oportunidad que cuando llegó a su casa, se percató que una tira del medicamento venía vacía, por lo que regresó al local para pedir un cambio.

Pero cuando llegó al lugar para hacer su reclamo, una de las vendedoras le pidió la boleta, negándose a aceptar el voucher de pago.

“No me cambiarán el remedio por no tener la boleta, aún con la transacción del banco. Pero adivinen qué me dice la vendedora: ‘Vaya a buscar la boleta al basurero’. Y yo ¡plop!”, fueron parte de las declaraciones de Aravena.

Sobre este tema quiso opinar Pamela Díaz y dijo que toda esta situación le parecía increíble.

“Es que no puedo creer. A esta le faltan palitos pa’l puente. Las reglas son reglas y somos todos iguales. ¿Quiere que vaya la señora a buscarla a la basura?“, partió diciendo la “fiera”.