Los memes que dejó el capítulo de esta semana de Shingeki no Kyojin

Ayer domingo se estrenó el décimo capítulo de la temporada final de Shingeki no Kyojin (o episodio 85).

El episodio, titulado «Traidor», narra los hechos tal como quedaron en el último episodio; con Hange y Theo Magath vigilando el puerto donde se encuentra la “Facción Jaeger” y Kiyomi Azumabito, embajadora de Hizuru en Marley a quien tiene como prisionera.

Luego de una agitada conversación entre ambos, se reunieron con el resto del grupo para informar la situación en el puerto; y a la vez idear un plan que les permita alcanzar la aeronave para detener a Eren y el retumbar.

Mientras, Theo Magath comienza a lastimar a Yelena exigiéndole información del plan de Eren, dejándose llevar por sus emociones. Finalmente, el merleyense pide disculpas a los eldianos por sus “estupideces”, algo que Armin rechaza.

Luego, podemos ver a Floch de forma amenazante y a punto de acabar con la vida de Kiyomi Azumabito, cuando a gritos Armin y Connie le piden algún ingeniero para poder operar la aeronave y así cazar a otros titanes que se habrían escapado rumbo al sur.

Sin embargo, el líder de la “Facción Jaeger” decide no creer en las palabras de Armin y lo tacha de traidor, lo cual da paso a una de las escenas más duras: Connie termina matando a sus dos excompañeros Samuel y Daz; mientras que Armin es baleado.

En tanto, Reiner y Annie se transforman en titanes para acabar de una vez con la facción.

Y como era de esperarse, el episodio causó una ola de memes en redes sociales. Acá te dejamos los mejores:

MIKASA YOU WILL ALWAYS BE THE IT GIRL pic.twitter.com/p5L0Di2POV

— 𓃰 (@embrainrot) March 13, 2022