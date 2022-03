Marcela Vacarezza habla sobre estafa vinculada a Rafael Araneda: «Él no es socio»

Hace poco se emitió un capítulo del popular programa de Chilevisión, La Divina Comida. En este participaron Marcela Vacarezza y el animador Rafael Araneda.

Sin embargo, el episodio fue bastante polémico; porque se relacionó Araneda a una supuesta estafa. Todo relacionado con la Inmobiliaria Ambienta, compañía que ha estado bajo la lupa y de la que el animador habría sido socio.

Un usuario de Twitter se refirió directamente a la situación que involucra a Araneda. Una usuaria escribió: «Hace un tiempo he estado viendo publicaciones que dicen que el Rafa estafó a personas ¿por qué dicen eso? No me gusta cuando se esparcen fake news para desprestigiar a las personas».

¿Rafael Araneda estafó a personas?

A esto, Marcela Vacarezza respondió: «Se la contesto: no hay problema. Él no es socio de la inmobiliaria que se fue a quiebra. Él tenía una participación menor en un par de proyectos de esa inmobiliaria».

Según reportó El Filtrador, Vacarezza agregó: «como la inmobiliaria se fue a quiebra, donde hay una autodenuncia del responsable, todos son víctimas».

Por otra parte, la pareja del animador agregó: «sin embargo, se puso más dinero por parte de los socios de esos proyectos para terminarlos igualmente. ¿Qué pasa con los otros proyectos de la inmobiliaria? No tengo idea».

¿Qué es la Inmobiliaria Ambienta?

La Inmobiliaria Ambienta, que está siendo cuestionada en redes sociales, fue fundada por Claudio Cordero. El fundador de la compañía aseguró para La Tercera PM, que «producto del estallido social y luego la pandemia del Covid, la constructora tuvo detenido sus proyectos entre 6 y 8 meses. Esto, sumado a importantes alzas en los costos de mano de obra y de los materiales de construcción, la llevaron a una situación financiera delicada».

«Este problema de liquidez de la constructora llevó a que sus socios e inversionistas en estos días; decidieran poner fin a dichos contratos y a la relación contractual con Cordero», concluyeron.

Según reportó Página 7, Algunos de los nombres asociados a la fallida compañía fueron; Rafael Araneda, Paul Fontaine, Fabio Traverso, Ricardo García, Samuel Larraín y Paola Bruzzone.