¡Na’! Spotify se cayó y cibernautas llenaron Twitter de memes

Spotify, la conocida plataforma de streaming de música, sufrió una caída a nivel mundial. Miles de usuarios de redes sociales reportaron el error, señalando que los «botó» de su cuenta.

Según Downdetector, la plataforma se ha caído parcialmente para una buena cantidad de usuarios justo en medio de la última keynote de Apple, Peek Performance.

Por otra parte, la página El Español, señaló que los fallos que presenta la plataforma son varios; desde problemas para iniciar sesión hasta fallos en la aplicación principal de escritorio y móvil. Incluso el sitio web está teniendo algunos problemas para poder reproducir música, tanto para usuarios del servicio gratis como Spotify Premium.

Y como era de esperarse, los aburridos de las redes no se demoraron en ir a Twitter a subir sus mejores memes sobre la caída de Spotify.

