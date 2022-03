«No queremos más odio desmedido»: Álvaro Ballero se defiende de los ataques a su familia en redes sociales

Álvaro Ballero formó una linda familia junto a su pareja de origen ruso, Ludmila Ksenofontova. La mala noticia es que a raíz del conflicto entre Rusia y Ucrania, ha recibido mensajes de odio dirigidos a su esposa.

Ante aquellos mensajes de odio, el ex chico reality la tribuna de su mismo Instagram donde tiene más de 230 mil seguidores y realizó un descargo, con un mensaje de paz.

Paz y responsabilidad informativa

El gerente y director creativo de Trecelab (taller de contenido de Canal 13), comenzó su descargo a través de su red social. Comenzó asegurando que no sentía «odio» desde el recordado comercial «Yo amo a Ballero» y las polémicas con su hermana, Carla Ballero. Desde ahí se refirió a sus cinco hijos de sangre rusa, que son «el resultado de la mezcla de dos culturas», inició Ballero destacando el valor de las personas rusas.

«Mi mujer, la persona más increíble, superior y humana que he conocido, es una amiga de las antiguas, esas que no te dejan; sus mejores amigas en Chile: una ucraniana y otra rusa», continuó el ex chico reality.

«Creer que todos los rusos son violentos, pro guerra, es como creer que todos los chilenos somos pro Dictadura. No, no es así. Los rusos tienen una cultura increíble», complementó el actual creativo de Canal 13 asegurando que él tenía el mismo prejuicio hasta que conoció la familia de su pareja; los Ksenofontov.

Álvaro Ballero siguió descargo con un mensaje de paz y de responsabilidad ante la información que consume la gente en redes sociales. Además, explicó que las fotos compartidas en su Instagram son de su familia rusa y unos ejemplos de los ataques a su esposa, Ludmila.

«Fuera esa rusa hedionda. No la queremos en Chile, fuera», indica uno de los mensajes insensibles que recibió el ex chico reality a través de su red social.

Finalmente Ballero aseguró que los han llamado de varios medios y que lo agradece; pero siempre los rechazan por miedo a alguna represalia.

«No queremos más odio desmedido. Aquí puedo escribir y sentirme ‘un poco más cuidado’ por ustedes. Por favor no promuevan el odio, y sean muy críticos a la hora de recibir tanta información», cerró pidiendo no justificar la violencia.