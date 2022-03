No se quedó callada: Kathy Salosny le respondió a Raquel Argandoña por supuesto odio a Eva Gómez

Kathy Salosny hace un par de días recordó de forma positiva en un programa radial, la relación con el actor Álvaro Morales. Ese antecedente sirvió para dar la pauta al programa farandulero, Zona de Estrellas, quien mediante Raquel Argandoña sacó a relucir una supuesta disputa.

El conflicto era de dos mujeres: La misma ex conductora del Buenos Días a Todos y la ex animadora del Festival de Viña del Mar, Eva Gómez. Todo porque Salosny estuvo emparejada con el ex ejecutivo de Chilevisión, Pablo Morales. El mismo hombre quien años después se casó con la ex conductora de Manos Al Fuego.

«Siempre pensé que su gran amor era Pablo Morales (…) por eso ella odia a la Eva Gómez», lanzó la Raca a través de Zona de Estrellas.

La réplica de Salosny

El también programa farandulero, Me Late de TV+ se encargó de desmentir esta situación afirmada por la competencia. Para ello la comunicadora Mariela Sotomayor, contactó al ex conductora de Mucho Gusto para que realizara sus descargos contra la Quintrala.

«Eso no es así, ¡Dios mío! No tengo ganas de desmentir a esta señora que siempre está hablando mal de mí. No sé por qué me tiene tanto odio», respondió Kathy Salosny según el relato de la panelista de Me Late.

Además, de esa misma forma continuó hablando de la situación afirmada por Raquel Argandoña. «Con Pablo (Morales) nos separamos muchos años antes, de hecho él se casó con otra mujer después que se separó de mí (…) Se fue a Inglaterra incluso», complementó la animadora de tevé.

Para finalizar con los rumores generados por la Raca a través de la competencia, Mariela Sotomayor detalló que Kathy Salosny le había contado que su relación con Pablo Morales fue mucho antes del matrimonio del susodicho con Eva Gómez. Esta última actualmente se encuentra en España, sin pescar el cahuín ya que tiene algún mucho más importante que atender; el complicado estado de salud de su hermano.