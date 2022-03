¿No tiene plata? Franco Parisi demandó a su ex pareja para rebajar la pensión alimenticia

Franco Parisi tuvo un excelente resultado en las pasadas elecciones presidencial, donde resultó ganador el candidato y actual mandatario, Gabriel Boric.

El ingeniero comercial y ex candidato por el Partido de la Gente (PDG), dominó en el norte del país en la primera vuelta presidencial. Logró 899.230 votos y hasta con su campaña desde Estados Unidos, logró que su partido llegara al Congreso Nacional, específicamente a la Cámara de Diputados con 6 candidatos.

Cabe señalar que el ex candidato a la presidencia de Chile en dos ocasiones, está radicado en Alabama, Estados Unidos y no puede pisar suelo nacional por el no pago de la pensión alimenticia de sus hijos que son mellizos.

La demanda a su ex pareja

El político terminó con 13 años de matrimonio en el año 2009, con su ex pareja Laura Lee Campbell. Dos años más tarde (antes de su primera candidatura a la presidencia de Chile) se fijó el monto de la pensión alimenticia de sus dos hijos mellizos; más de 2 millones de peso fue el pacto de hace más de 10 años.

Ahora, se dio a conocer una demanda que realizó Franco Parisi a su ex pareja para rebajar el monto de la pensión de alimentos; 9 UTM pide el ingeniero comercial ($499.833). Esto debido a que según el líder del PDG, no puede pagar debido a que su situación económica se redujo desde el año 2016.

«Mis ingresos mensuales alcanzan alrededor de 2.500 dólares americanos, que equivalen hoy a aproximadamente $2.000.000 (dos millones de pesos), no tengo ninguna posibilidad de pagar el monto de pensión, siendo imposible de solventar con mis ingresos actuales», dice el documento de la demanda según pudo rescatar La Tercera.

Además, el político aseguró su ex esposa tiene una situación económica buena, ya que trabaja en una de las empresas más grandes de Chile, por lo que tiene «ingresos millonarios».

Gastos mensuales de Parisi

Después de 11 años del acuerdo con su ex pareja, Franco Parisi asegura que con los $2.000.000 brutos que gana gracias a las asesorías independientes que él realiza, no es suficiente. Asimismo, que la pandemia afectó su panorama económico.

A continuación te dejamos los montos de los gastos mensuales de Franco Parisi:

Pago de hipoteca: $1.700 dólares.

Alimentación: $1.000 dólares.

Crédito automotriz: $543 dólares.

Electricidad, agua, internet: $500 dólares.

Gastos comunes, patente, medicina, gastos menores: $500 dólares.

Vestuario y otros: $300 dólares.

Esto se traduciría en un total de $4.543 dólares equivalentes a más de $3.643.000 aproximadamente con el precio del dólar hoy, 14 de marzo ($802).

«Mi intención jamás será la de eludir mi rol de padre, ya que pese a la distancia física, siempre he intentado dar todo a mis tres hijos, pero lamentablemente, la madre de mis mellizos no comprende mi real situación económica actual», concluyó el ex candidato presidencial.