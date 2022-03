Patricia Maldonado criticó a Iván Núñez por estar en Ucrania: «Quedó la c… y apretó raja»

Lo polémica opinóloga Patricia Maldonado, se refirió al conflicto entre Rusia y Ucrania en el último capítulo de «Las Indomables».

Maldonado cuestionó la cobertura que han realizado diferentes medios nacionales con respecto a la guerra; esto porque a través de su programa de YouTube aseguró que le están dando más importancia a los asuntos internacionales.

En este contexto, la ex-animadora de Mega aseguró «no digo que lo de Ucrania no sea complicado o penoso, pero momentito; en Chile están pasando muchas cosas, así que preocupémonos, también de que la prensa empiece a informar lo que está pasando«.

Asimismo, agregó que «así como cubren lo que ocurren entre Rusia y Ucrania, a pocos kilómetros de distancia está el Sur»; refiriéndose a los hechos de violencia en La Araucanía.

Maldonado con todo en contra de Iván Núñez

Asimismo, según reportó Página 7 la «Paty» Maldonado aprovechó la oportunidad para criticar al periodista Iván Núñez. «Ningún periodista quiere ir. No te olvides cómo arrancó. Quedó la cagá y apretó raja; estaba más asustado que la cresta. Pero ahora anda allá porque está en el búnker, está protegido».

En esa línea, Maldonado hizo referencia a un ataque armado que sufrió el periodista junto a su camarógrafo Esteban Sánchez en Tirúa; todo a fines de marzo de 2021. «¿Quién va a querer ir (a La Araucanía)? Por lo menos informen la verdad si no quieren exponerse. Queremos saber la verdad».

Viñuela se queja de «excesiva cobertura» de Ucrania

Ya es un clásico que José Miguel Viñuela siempre nos sorprenda con el programa «Desde mi cocina con la Nené», ya que desde hace un tiempo lleva varios invitados y conversa de distinto temas de interés.

Esta vez la noticia no salió de la boca de un invitado, sino que desde el mismo ex animador de Mucho Gusto. Ya que se refirió sin ningún filtro, a la forma que los canales han abordado la cobertura del conflicto entre Rusia y Ucrania.

«A mi tiene un poco las pelotas hinchadas esto de la Guerra (entre Ucrania y Rusia). Y no porque no me importe, obvio que me importa. Ya han muerto más de 2 mil personas y civiles», inició José Miguel Viñuela en conversación con María Jeannette Vilches, la Nené.