«Me tiene las pelotas hinchadas»: José Miguel Viñuela se indignó por la excesiva cobertura del conflicto en Ucrania

Ya es un clásico que José Miguel Viñuela siempre nos sorprenda con el programa «Desde mi cocina con la Nené», ya que desde hace un tiempo lleva varios invitados y conversa de distinto temas de interés.

Esta vez la noticia no salió de la boca de un invitado, sino que desde el mismo ex animador de Mucho Gusto. Ya que se refirió sin ningún filtro, a la forma que los canales han abordado la cobertura del conflicto entre Rusia y Ucrania.

Ya está chato

«A mi tiene un poco las pelotas hinchadas esto de la Guerra (entre Ucrania y Rusia). Y no porque no me importe, obvio que me importa. Ya han muerto más de 2 mil personas y civiles», inició José Miguel Viñuela en conversación con María Jeannette Vilches, la Nené.

Aunque cabe señalar que según indica los Derechos Humanos de las Naciones Unidas en Ucrania, a día de hoy van 1.006 civiles fallecidos; de todas formas, sigue siendo una cifra terrible.

De todas formas, el ex animador de Mega se mostró afectado por todo lo ocurrido y las historias que ha visto. En ese momento fue cuando se dirigió a los canales y criticó la cobertura.

«Yo entiendo que es importante darle cobertura; pero arriesgar gente, meter reporteros en Kiev (capital de Ucrania), lo encuentro demasiado», añadió Viñuela con una caricatura de lo que son los despachos en vivo.

Además acotó que para los periodistas que trabajan en terreno, les debe motivar ser enviados como corresponsales de guerra. Asimismo, contó que al tener cuatro hijos no aceptaría de ninguna forma la oferta de un canal, si es que en este momento estuviera en alguna casa televisiva y necesiten a alguien que viaje.

«Me costará la pega, pero yo ni cagando me voy a arriesgar sabiendo que tengo niños chicos. Esa es mi postura», expresó el ex animador del matinal de Mega que también criticó todo lo negativo que cubre la televisión.

Mira a continuación el capítulo completo de «Desde mi cocina con la Nené»: