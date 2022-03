Paty Maldonado se va con todo en contra de Piñera: «Es el cobarde más grande»

El pasado Lunes 21 el programa de la polémica ex-conductora de televisión Paty Maldonado, Las Indomables volvió a emitirse. Sin embargo, en esta ocasión los dichos de la ácida comentarista llamaron la atención en redes sociales.

Si bien la comunicadora suele opinar de diversos temas junto a su compañera Catalina Pulido; en esta ocasión, criticaron duramente a Sebastián Piñera y a la administración del anterior Gobierno.

Maldonado se va con todo en contra de Piñera

La «Indomable» comenzó diciendo que espera que los partidos UDI y RN se terminen porque “no sirvieron para nada, no hicieron nada”. “Por eso yo nunca voy a dejar de decir que todo lo que estamos pasando hoy día, se lo debemos al traidor más grande de la historia, Sebastián Piñera”, agregó.

Según reportó FM Dos, la ex Mucho Gusto dejó en claro que a lo largo de la historia, lo irán juzgando como el “cobarde más grande”. Paty Maldonado finalizó su intervención en el programa anteriormente citado, afirmando que es necesario levantar un líder. “Yo no me ofrezco como líder porque sería muy terrible. Haría 4 cárceles al tiro, pa’ afuera, no dejaría ninguna en Santiago, limpiaría todo”, cerró.

No es la primera vez que Piñera es criticado

Hace unos meses, la opinóloga también cuestionó al expresidente de Chile por el conflicto que se desarrollaba en La Araucanía. “En qué momento decidió perderse en el bosque. Por qué. Qué motivo tuvo”, afirmó en ese entonces. “Hay dos discursos, que es donde dice a los delincuentes se les terminó la fiesta y fue con el que todos saltamos en el aire, y después está el que dice en La Araucanía hay que combatir el terrorismo porque hay infiltrados”, comentó Paty Maldonado.

Finalmente, Maldonado cerró afirmando que: “Creo que algo debió pasarle, algún terror de quedar con nada para haber vendido la patria como la ha vendido. No solo nos ha traicionado, sino que vendió la patria”.