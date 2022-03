Paty Maldonado y el estado emocional de Dino Gordillo: «Lo pasó muy mal»

Este martes pasado se realizó un nuevo capítulo de «Las Indomables», a través del canal de YouTube de Paty Maldonado. En aquella ocasión estuvo acompañada de su fiel compañera, Catalina Pulido. Además de un invitado adicional a la conversión, el comunicador y ex candidato a diputado, Paul Sfeir.

En esta nueva edición del programa virtual, reveló detalles del comediante Dino Gordillo. Esto tras la muerte de su hijo mayor hace casi un mes.

Detalles del diálogo

«Hemos estado en conversaciones y él ha estado de a poquito tirando para arriba con su familia», inició Patricia Maldonado respecto a los contactos con el humorista.

Además, agregó que «lo pasó muy mal», por obvias razones; pero al menos ahora está pasando el tiempo con sus nietas, hijas de su primogénito fallecido.

Mensaje de apoyo para el comediante

«De aquí le mando un saludo al gordo que yo lo quiero más que no sé qué cosa. Nos comunicamos prácticamente todos los días, y por lo tanto me alegra de corazón que esté de a poquito saliendo adelante», continuó la ex panelista de Mucho Gusto.

Además, según pudo rescatar FM Dos, la integrantes de la indomables añadió a su mensaje de apoyo, que obviamente va ser díficil el camino tras la difícil perdida. Porque esa herida no cicatrizará nunca, pero al menos aprenderá a vivir con ella.

«Al principio es una mochila muy pesada, pero con el tiempo la mochila se hace más liviana. Un abrazo para Dino Gordillo y toda su familia, y en especial a sus nietas», complementó Paty Maldonado.

Es importante recordar que a fines del mes pasado, Dino Gordillo se presentó en el Carnaval Elquino de Vicuña. Allá comenzó su rutina de humor, donde le sacó más de una carcajada al público, después de ser informado que su hijo de 41 años había fallecido.