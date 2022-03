Paty Maldonado y tras la polémica de Will Smith: «A Yerko Puchento le habría sacado la conc…»

Will Smith fue la gran figura viral a nivel mundial durante el comienzo de esta semana tras los Premios Oscar 2022. Esto después del polémico cachetazo al comediante Chris Rock, previo a su premiación como mejor actor por la película King Richard.

Respecto a este mismo tema, Paty Maldonado realizó su análisis de la situación e incluso lo comparó por un icónico personaje de la pantalla chica nacional; Yerko Puchento. La ácida opinóloga realizó una comparación directa con el personaje del actor Daniel Alcaíno.

¿Es lo mismo?

«Si fuera por eso, aquí en Chile a Yerko Puchento le habrían sacado la conch… todos los días sábados, domingo o viernes que él tenía en Canal 13. Yo nunca me voy a olvidar cómo se rio del físico de la vocera que tenía Piñera», lanzó de entrada la conductora a través de Las Indomables en su canal de YouTube.

De la misma forma, Paty Maldonado continuó criticando al recordado personaje sin filtro por sus chistes lanzados a la ex ministra Cecilia Pérez. «Cuando vi eso dije ‘este niño pensará que él es bonito, que él es buenmozo, no se ha mirado el espejo’. Y no solamente lo hacía, lo hizo con ella en dos o tres oportunidades», agregó según reportó La Cuarta.

Hay que recordar que Daniel Alcaíno ha interpretado a varios personajes desde su llegada a la pantalla chica nacional. Peter Veneno fue uno de los clásicos personajes interpretado en programas de Canal 13 como Venga Conmigo y Viva el Lunes. Mientras que Yerko Puchento, el deslenguado personaje que ataca las figuras conocidas en Chile, nació en 2001; El lunes sin falta, Vértigo y Pecados Digitales han sido distintos programas entre Canal 13 y Mega desde 2001 hasta 2021.

La opinóloga siguió enfatizando en su juicio al actor y lanzó que todo lo que hizo en su tiempo fue «una ofensa y agresión a una mujer». E incluso recordó al hijo de la ex presidenta Michelle Bachelet, Sebastián Dávalos, quien también era uno de los objetivos cada semana de Yerko Puchento.

«Todos estamos de acuerdo con que lo que hizo el hijo de la Bachelet fue un robo y lo vamos a decir siempre; pero cuando tú le empiezas a decir ‘guatón tal por cual’ tú ya no lo estás juzgando por lo que hizo, lo estás juzgando por el físico», remató.