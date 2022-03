«Nunca me han llamado para preguntarme»: Mauricio Israel se defendió de las criticas de Paty Maldonado

Gran conmoción a nivel nacional generó el fallecimiento de la esposa de Carlos Caszely, María de los Ángeles Guerra. El ex futbolista recibió numerosos mensajes de apoyo tanto del mundo del futbol, como del espectáculo.

En ese contexto, Mauricio Israel asistió al funeral de Guerra y aquello no cayó bien en una parte de la farándula; especialmente de la ex panelista de Mucho Gusto, Paty Maldonado.

«No debieron aprovecharse, ni Canal 13 ni Mauricio Israel del dolor y de la pena profunda que debe tener esa familia. No tengo nada contra Mauricio Israel pero creo que lo de hoy día rayó de los límites, el morbo… Vergonzoso, me deja un sabor muy desagradable», lanzó la ácida opinóloga a través del programa digital, Las Indomables.

La réplica de Israel

A través de las pantallas de Chilevisión, Mauricio Israel entregó sus impresiones ante las criticas en su contra. Todo mediante su participación en el primer capitulo de la segunda temporada del programa de Julio César Rodríguez, «Pero con Respeto».

«A mí no me molestan las críticas, lo que me molesta es que la gente diga cosas sin saber», señaló en un comienzo el periodista deportivo en conversación con el JC qué le dicen.

Asimismo, en esa misma linea el nuevo rostro de TV+ continuó diciendo que «Hay mucha gente que me critica, y nunca me ha llamado para preguntarme si las cosas que le contaron son ciertas o no. Yo tengo el teléfono abierto», agregó según informó La Cuarta.

A pesar de la ácida critica de Paty Maldonado, quien aclaró que no tenía nada en contra de Israel, el periodista expresó que de todas formas le tiene aprecio a la «indomable».

«A la Paty yo le tengo mucho cariño, mucho. Siempre lo he tenido y siempre lo tendré, aunque me critique», cerró el comunicador en el programa de conversación de audiovisual.