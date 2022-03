¿Llegó cupido? Naya Fácil compartió amorosa foto con hombre desconocido

¿El amor tocó la puerta del corazón de Naya Fácil? Podría ser perfectamente la realidad, ya que la influencer compartió una coqueta foto con un hombre a través de su Instagram.

Se supone que este sujeto podría ser su pareja y lo presentó oficialmente a sus seguidores en una de sus cuentas oficiales, que Naya Fácil mantiene privadas.

¿Llegó cupido?

Naya Fácil no se guardó nada en la llamativa publicación en sus redes, donde ella se encuentra en una cama junto a un hombre, quien se ve de espalda. Aparte de la carita de emoción de la chilena, destacó la compañía de ese sujeto misterioso, dejó en su

«Me encanta este hombre. Es el único que me hace sentir especial», con emojis de ojitos enamorados y un corazoncito rojo acompañó la casi declaración de amor a través de su red social con más de 459 mil seguidores.

Desde que publicó esta foto hace un par de días, Naya Fácil no ha vuelto a subir un registro similar. Por lo que dejó abierta la especulación de sus fans sobre este nuevo posible pololo que se robó su corazón.

La opinión internacional de la influencer

A fines del mes pasado quedó la grande a nivel internacional. En la madrugada del 24 de febrero en esta parte del mundo, ocurrió la invasión de Rusia a Ucrania. Conflicto bélico internacional que aún sigue su curso y ha dejado miles de heridos y afectados por las crisis europea.

Naya Fácil no se guardó su opinión a comienzos de este mes y en pleno desarrollo de la Guerra. Allí fue cuando criticó la preocupación de la gente respecto al conflicto. «No entiendo por qué la gente se preocupa tanto de esa cuestión de Ucrania; nosotros estamos al otro extremo, relájense, qué me importa», señaló en ese entonces.

Asimismo, la joven influencer añadió: «yo me he sacrificado en todo, ni Chile ni el Gobierno me ha dado ninguna cuestión; mi economía no ha afectado nada».