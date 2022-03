Las sensuales postales de Adriana Barrientos que encendieron las redes

Adriana Barrientos ha hecho gala de su cuidada figura a sus 41 años. El verano ya se fue y la temperatura ha comenzado a bajar en los últimos días; pero eso no le ha importado nada a la Leona, ya que ella misma se ha encargado de llevar la fiebre a sus seguidores.

La modelo nacional amasa más de 700 mil seguidores en su cuenta personal de Instagram, donde varios se han deslumbrado con muchas de sus capturas veraniegas.

Solo aplausos

Con un atuendo completamente de negro, la Leona se lució exhibiendo su trabajada figura a través de sus red social. Además, en la misma publicación que suma más de 8 mil me gusta, invitó a sus seguidores y seguidoras a visitar su página personal de creación de contenido más sensual.

Asimismo, es imposible evitar referirse al detalle de su bata del mismo color que lleva su nombre. Esa especificación fue destacada por la misma modelo nacional en su post de Instagram.

Instagram @leonabarrientosY como era de esperar, sus seguidores acudieron a la caja de comentarios de la publicación para destacar la belleza de la leona. Hasta el espacio acudieron Daniela Aránguiz, quien destacó la apariencia de Adriana Barrientos en el carrusel de fotos. Otra que hizo lo suyo y comentó «hermosa», fue la creadora de contenido erótico, Daniella Chávez.

Entre el centenar de comentarios, también entregaron sus halagos en su mayoría hombres y mujeres también. «Divina amiga», «Hermosa ángel», «Ahí sacaste aplausos Adriana», «Guau que sensualidad», «Uff que mujer», «Guapa y sexy leona», comentaron algunos de los miles de seguidores de la modelo chilena.

La Leona sigue luciendo su figura sin importarle lo que diga la gente, y vaya que han dicho bastante. Principalmente por su forma de vestir en el Lollapalooza Chile 2022. Aunque como es habitual, Adriana Barrientos barrió con todas las críticas.

«Tengo mejor cuerpo que cuando tenía 24 años. Estoy mucho más mina. Me miro en el espejo y no lo puedo creer, me veo demoledora», manifestó en una reciente entrevista.