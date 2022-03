«Si, se me salió mi pechuga»: El impasse de Betsy Camino en plena presentación de Aquí se Baila

Aquí se Baila comenzó su recta final, y ya comenzaron a realizarse las semifinales de la competencia del programa de Canal 13. Una de las participante que llegó a esta crucial instancia fue Betsy Camino, quien con sus destacadas presentaciones se ganó su lugar.

Aunque en el último capítulo, el exigente jurado de Aquí se Baila criticó la presentación de la cubana junto al bailarín Bastián Retamal, quienes bailaran la samba «Swing Da Cor» de Daniela Mercury.

No pasó piola para el jurado

«Ay buenas noches. Estoy sin aire papi, espérate déjame recuperar este cuerpo», lanzó de entrada Betsy Camino tras culminar su presentación que requirió una gran exigencia física.

Tras recuperar el aliento y que Sergio Lagos le diera la palabra a Bastián Retamal, la presidenta del jurado Karen Connolly le entregó buenas palabras a la pareja de baile. La también bailarina destacó la coreografía y las caderas de la cubana; pero también hizo hincapié en el accidente de vestuario de Betsy y la misma participante relató el momento.

Captura Canal 13

«Si, se me salió mi pechuga. Fue por eso ahí se me fue (el cuerpo)», respondió la participante respecto desestabilización de la bailarina, quien esperó que no se notara pero fue negado inmediatamente por Connolly. «Se vio», lanzó tajantemente la exigente jurado quien evaluó positivamente la presentación.

Por su parte, Neilas Katinas destacó el nerviosismo de la pareja por las «dificultades excesivas» de la coreografía, y les entregó una nota 6 de 10. Mientras que Fran García-Huidobro señaló que Besty Camino ha bailado toda la temporada para el jurado y que no se había dado cuenta el incidente hasta que terminó la presentación.

La misma Betsy Camino reaccionó en su Instagram ante la evaluación de Fran García-Huidobro, quien le dio un 8 de 10 y que bromeó bastante en el análisis. «¿Por qué me tratas así, por qué se molesta conmigo? Si yo no he dicho nada», reaccionó amistosamente la cubana a través de las historias de su red social.