Audio: Standly habló de su show con Anuel AA y la polémica con La Junta

Dj Black y JL Godoy recibieron una visita ilustre del género urbano nacional en el Portal del Web, uno de los programas regalones de Radio Activa que va de lunes a viernes, desde las 14.00 horas, hasta las 16.00 horas.

Revisa el audio completo:

En el marco de su participación en el show de Anuel AA en Chile, el próximo 28 de mayo en la Quinta Vergara, Standly visitó nuevamente Radio Activa. Y si, otra vez. Porque nuestro querido DJ Janyi tuvo el honor de entrevistarlo en «Hiperactiva» a mediados de febrero.

«Vamos a tener que prepararnos brigido, para sacar el show más perfecto de mi vida», lanzó de entrada el joven artista de 19 años después de que su manager le informara que iba a cantar con Anuel AA.

Asimismo, Camilo Paredes (nombre real de Standly) contó que le gustaría realizar una colaboración claramente con Anuel AA, con Arcángel o algún artista musical que cante en inglés. Además, contó que en el contexto del retiro Daddy Yankee, solo siente admiración por como ha llevado su carrera. Incluso se dio la coincidencia de que él lanzó recientemente su single «Bailemos Reggaetón», coincidencia con un verso de «Rumbatón», uno de los temas nuevos del Big Boss.

La polémica con el programa del JC

El joven artista nacional negó a referirse en detalle a la polémica que tuvo con el programa de Julio César Rodríguez; pero volvió a reiterar su molestia con el tono que ocuparon en la entrevista con él, ya que lo consideró correcto.

«Siento que no es correcto, no es como lo soñé, como lo pensé. Yo he trabajado siete años, la he pasado mal, la he sufrido. Entregué mi corazón a una cosa que esperé que iba a ser más profesional. Es como decirte: Daddy Yankee no trabajó todos los años para llegar a una entrevista, para que lo llegaran a molestar», se sinceró el joven artista en conversación con los muyayos del Portal del Web.

Además, Standly comentó que esperaba una entrevista digna y de verdad en relación a todo lo que ha trabajado. «Terminamos en buena onda, pero igual me dejaron mal porque uno es real. Pero no importa, todo bien y de aquí en adelante positivo», continuó el interprete del éxito «Pégate» con buenas sensaciones enfocado en su presentación con Anuel AA en mayo.