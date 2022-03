Raquel Argadoña revela cahuin de Kika Silva: «Fue infiel con Pangal»

En el último capítulo de Zona de Estrellas quedo claro que Raquel Argandoña no perdona ni olvida. Esto luego de que contara una historia sobre la modelo Kika Silva.

La reina del Festival de Viña del Mar en 2018 supuestamente estuvo vinculada con Pangal Andrade, amor platónico de su hija Kel Calderón. “Ella le fue infiel a Benjamín Israel con Pangal», relató.

El cahuín del año, relatado por Argandoña

«Kika Silva era muy amiga de Kel Calderón, viajaban juntas. Yo la tuve muchas veces en mi casa, como una hija más”, comenzó relatando Raquel Argandoña en el programa de farándula.

Asimismo, la panelista agregó: “Cuando Kel termina con Pangal, este se encuentra con Kika en un programa que se llamaba Invencibles. Ella seguía siendo amiga de mi hija hasta que llega el rumor de que Pangal se estaba quedando a dormir en su casa. Kel se entera, ya habían terminado, pero ellas seguían siendo íntimas amigas. Eso es muy feo”.

Por otra parte, Raquel Argandoña comentó un episodio que vivió con Kika Silva mientras ambas participaban en el ex matinal de Canal 13, «Bienvenidos». “Ella estaba invitada en el programa, y me pareció feo, la tuve un año y medio en mi casa todos los fines de semana porque yo la consideraba una hija más. No la encaré, pero sí le dije algo”, agregó la madre de Kel Calderón.

Asimismo, Argandoña añadió: “de repente alguien se me acerca y me saluda, y era la Kika Silva. Habían pasado cuatro meses antes, y yo le dije ‘no sé cómo tienes cara para saludarme’, y le dije varias cosas más en su cara”.

Kika Silva intentó disculparse

Según reportó Radio Pudahuel, pese a que la modelo y notera intentó disculparse y explicarle los hechos en ese momento, la madre de Kel Calderón no quería ni verla en pintura. “Le dije ‘atrévete a entrar al estudio y esto mismo te lo digo al aire’”, afirmó la ex animadora de Canal 13. Y al final la amenaza logró su cometido, ya que Kika finalmente no ingresó al set.

Finalmente, Argandoña concluyó: “todos me decían que me iban a echar porque Kika Silva es muy amiga de Max Luksic, carreteaban juntos, pero yo dije ‘que tiene que ver’, Max es mi jefe pero yo no he faltado a mi trabajo. Kika no se atrevió a entrar al set y el despacho fue desde el patio del canal y nadie entendía por qué”.