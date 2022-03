¿Qué pasó? Anuel AA omite 2 frases que hablan de Karol G en nueva canción

Hace unos cuantos días, el cantante puertorriqueño Anuel AA publicó en YouTube su nueva canción «McGregor». Sin embargo, sus fanáticos se dieron cuenta de un detalle que aludía directamente a su ex pareja, Karol G.

A pesar de que fuera una de las canciones más escuchadas de su último álbum («Las Leyendas Nuca Mueren»); Anuel decidió omitir 2 partes del track en los cuales hablaba de la popular cantante.

Fue así que dejó afuera el segundo 00:48 de la pista y el minuto 2:02; ya que en dichas partes de «McGregor» mencionaba a su ex pareja colombiana.

Las frases en específico fueron: «que ya yo no estoy con Karol y el tatuaje nunca me lo he borrado», y «las de cien son azules como el pelo de Karolina«. Dichas oraciones desaparecieron completamente de la versión de YouTube del cantante urbano.

Sin embargo, según reporta Listin, las líneas aún pueden oírse en otras versiones del tema «McGreggor», disponible en diferentes plataformas. Para apreciar la omisión, puedes ver el video aquí:

Karol G ya tendría nueva pareja

Al parecer ya Anuel ya está más que enterrado para Karol G, especialmente ahora que los rumores de un nuevo romance se tomaron los sitios de espectáculo.

Según han reportado algunos portales, la «Bichota» tendría nuevo bebecito, y este seria nada más que el futbolista colombiano James Rodríguez. Con quién ya lleva saliendo varios meses, pero ambos habrían decidido mantenerlo oculto.

Los rumores de una relación entre Karol G y el futbolista comenzaron hace meses, especialmente cuando por primera vez se conoció una fotografía en la que se veía a Salomé Rodríguez Ospina, hija del jugador del Al Rayyan con la empresaria antioqueña, Daniela Ospina; junto a la cantante colombiana.

La imagen fue compartida por la primogénita de James el pasado 17 de junio a través de su cuenta oficial de Instagram, sin embargo, el mediocampista también publicó una imagen junto a Karol G ese mismo día con la respectiva mención y un emoticón de la bandera de Colombia acompañado de una llama.

Mira la postal aquí.