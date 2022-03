¿Relación de marca? La broma de Pamela Díaz que habría descolocado a Jean Philippe Cretton

La relación entre Pamela Díaz y Jean Philippe Cretton ha sido todo un tema en farandulandia. Sobre todo después de que la parejita cumplió 2 años de pololeo en diciembre pasado y el mismo animador de Chilevisión dijo que el vinculo amorosa iba viento en popa.

Pero por motivos desconocidos, en poco tiempo se terminó una de las relaciones más querida de la tevé chilena. Todo después del viaje de Jean Philippe a Argentina para grabar «Un minuto para ganar» y la posterior travesía de la Fiera a Cancún.

La broma de la Fiera

En el programa de espectáculo de TV+, Me Late, soltaron una inédita información en relación a la ex pareja. Esta tendría que ver con una broma que habría realizado Pamela Díaz sobre el vinculo amoroso con el periodista, y que no habría caído bien para Jean Philippe.

«Hay un hecho que a él fue como lo único que más le molestó de todo esto que se habló del término de ellos», lanzó de entrada Mariela Sotomayor en el espacio televisivo de espectáculo.

El punto de la tallita de la Fiera habría sido que la relación entre ambos tortolitos solo era parte de «un contrato de marca». Y respecto a eso mismo, el pololeo debía durar al menos a los 6 meses.

La comunicadora de lo que pasa en la farándula continuó hablando del tandeo de La Fiera. «El problema es que fue una broma desafortunada. Este comentario que ella hizo estuvo demás porque hace que quede en la nebulosa la idea de que quizá ellos no tuvieron algo genuino», añadió Sotomayor según replicó La Cuarta.

La periodista también habló de lo difícil que ha sido para Cretton el fin de la relación, por el carácter mediático de la misma. Algo que el mismo animador había revelado en una entrevista reciente.

«Obviamente es doloroso, una separación es dolorosa, mediáticamente es más compleja (…) no hay ninguna mala onda, no hay nada de infidelidades», expresó Jean Philippe sobre el complejo momento.