Audio: ¿Es verdad que Marcianeke influye en la violencia de los colegios?

Un curioso momento vivió nuestra Tencha Salvaje mientras hacía «El Show de la Tencha», programa regalón de Radio Activa que va de lunes a viernes, desde las 12.00 hasta las 14.00 horas.

Revisa el audio completo:

En las últimas horas gran polémica generó las declaraciones del diputado Independiente por el distrito 7, Tomás Lagomarsino, contra Marcianeke y otros artistas urbanos. «Los ídolos, (como) Marcianeke, entre tantos otros, son los que están provocando esto», manifestó el parlamentario.

En ese contexto, Lagomarsino llamó a Radio Activa para hacer una queja valida, ya que se cometió un error en una nota del sitio web de la 92.5. Él es diputado independiente (IND) y por la Unión Demócrata Independiente, es decir UDI.

El parlamentario llamó desde el Congreso Nacional, realizó su queja y confirmó sus declaraciones. Incluso agregó que le gusta más Arte Elegante y aseguró que el dúo que interpretó «En las Malas y Buenas» dejó de hacer colaboraciones porque Marcianeke hacía «apología a la violencia, al narcotráfico y la drogadicción».

Reacciones de los auditores

La abogada del diputado llamó otra vez, lamentablemente cuando ya se había corregido el error. Ella aseguró que se había sacado de contexto, aunque el mismo Tomás Lagomarsino confirmó sus declaraciones minutos antes. Después de eso, nuestra Tenchita invitó a los auditores y auditoras a opinar de la afirmación del parlamentario Independiente.

«Quién dijo que Marcianeke es mala influencia para los alumnos… ¿Y qué pasa», «Si quiere escucha nomás», «Poniéndose serios… si, tiene razón», «Tenchita, Marcianeke no va a hacer shows a los colegios por lo que tengo entendido, y es más terrible que los papás dejen escuchar a sus hijos a Marcianeke», respondieron algunos de los muyayos y auditoras a través de la 92.5.

Pero la reacciones no quedaron ahí, ya que las opiniones continuaron acerca de la música del interprete de Colores. «Marcianeke no es música», «La educación parte por casa, más allá de la música», «Libertad, cada uno sabe lo que escucha», «La culpa no es de Marcianeke, la educación viene de la casa», expresaron.