Audio: Movimiento Original entregó detalles de su próximo show y nuevo álbum

Movimiento Original, el exitoso grupo de Hip Hop nacional y con una gran trayectoria, agotó las entradas para su primer show en el Teatro Ceina el 16 de abril a las 21.30 horas. La presentación tendrá dos grandes invitados; Portavoz y DJ Hopsen.

Fueron solo cinco días que la gran banda vendó todas las entradas, por lo que sumó una nueva fecha; esta será el próximo 16 de abril también, pero a las 18.30 horas. «Preparao vol.1» es el nombre del espectáculo que también contará con la participación de los mismos invitados.

Es por eso que Radio Activa se puso la 10 y aprovechó el envión de la banda con más de 10 años de historia, y los llevaron al aire de la 92.5.

Revisa el audio completo:

Camilo Aerstame, Dj Acres y Stailok fueron los estelares invitados de Spider G a través del aire de Radio Activa y en Hiperactiva. Los dos integrantes de Movimiento Original aterrizaron en la 92.5 para presentar su doble fecha en el mismo día y en el Teatro Ceina. Y también para hablar de la actualidad y de lo que viene para el grupo.

«En cuanto a la pandemia, estuvo detenida la parte de shows; pero en la parte de creatividad hemos trabajado en base a home studio, autoproducciones. Nos dedicamos a crear más música, también a nuestros proyectos personales (…) Pero obviamente queríamos puro tocar, estábamos chatos de los shows online frente a una pantalla», contó Aerstame quien junto a Dj Acres adelantó que se viene nuevo álbum este año.

Además, en el aire de Radio Activa presentaron unos de sus sencillos más reciente. «Belleza», la canción lanzada hace poquito que suma millones de reproducciones tanto en YouTube por su video oficial, como en el streaming de Spotify.

«Aprovechen que la industria ha estado cambiando. Hoy más posibilidad que cuando nosotros partimos. Igual tuvimos la suerte de que estaba internet; My Space, YouTube. Quizás al comienzo no se monetizaba tanto, pero si fue un buen comienzo para no depender de un sello», manifestó Aerstame quien enfatizó en ponerle corazón y perseverancia, sea el estilo que sea.

Nuestro querido Spider G invitó a todos los auditores y auditoras a comprar su entrada a través del sitio web PuntoTicket de este sábado, y los mismos integrantes de Movimiento Original también invitaron a visitar las redes para conocer nuevas fechas de presentaciones en distintos lugares.