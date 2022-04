Auditor sanito contó su pasión por el ciclismo y promocionó su taller a domicilio

DJ Black y JL Godoy nos regalaron un momento divertido en el Portal del Web, uno de los programas regalones de Radio Activa que va de lunes a viernes, desde las 14.00 hasta las 16.00 horas.

Revisa el audio completo:

Un joven muyayo de 22 años y de nombre Enrique, llamó al Portal del Web para sumarse al tema que se estaba hablando, respecto a los carretes. El auditor aseguró que él es de carretes piolas. Tipo en una casa, un asadito, tomar unas chelitas y conversar, nada más alla; él es feliz con eso, bien sanito.

Además, desviando un poquito el tema, aseguró que conocía a nuestro querido DJ Black ya que lo había saludo en bici hace unos días. Él tiene un taller a domicilio y aparte reveló un detalle no menor, su dedicación por las dos ruedas; el amigo tiene una bici de 4 palitos e incluso compite en pista y en ruta.

«Voy al domicilio y necesito solo que me entregue la bicicleta, y yo hago el mantenimiento. Me encargo de todo. Me contactan, yo voy, arreglo la bicileta y listo», aseguró el muyayo por su excelente emprendimiento que sale desde los $15.000 que demora hasta 1 hora.

Así fue como el sanito auditor explicó varias cosas sobre el Ciclismo mundial; promocionó su negocio a domicilio y expresó que está dedicado a su emprendimiento de cletas, de nombre de «Taller Peralte Norte».

¿Desde dónde puedo escuchar la Central RadioActiva?

-Santiago: 92.5

-Arica: 89.7

-Iquique: 90.7

-Calama: 98.5

-Antofagasta: 100.5

-Copiapó: 92.1

-La Serena/Coquimbo: 100.9

-Ovalle: 90.1

-San Antonio: 88.7

-Talca: 91.7

-Temuco: 95.5

-Puerto Montt: 100.3

-Coyhaique: 92.9

-Punta Arenas: 105.7

¿Y si no está mi localidad en frecuencias?

Revisó el listado y se dio cuenta que no hay una frecuencia de Radio Activa para su ubicación. No se preocupe porque si tiene acceso a internet puede conectarse con nuestra transmisión en vivo donde escuchará lo mismo que aquellos que buscan el dial en la radio. Para eso solo debe acceder a https://envivo.radioactiva.cl/ y listo.

Ahora, si eres de los que no puede estar sin su celular, mejor aun. Descarga la aplicación de Radio Activa que está disponible tanto para Play Store como para Apple Store. En ella podrás escuchar la señal en vivo y en directo. A su vez tienes el listado de cada una de las canciones que han sido programadas.