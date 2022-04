Evelyn Matthei a Daddy Yankee por su concierto en Chile: «Pongale ‘Gasolina’ a la venta de entradas»

Daddy Yankee sigue manteniendo en la espera a sus fanáticos chilenos, ya que todavía no se sabe nada de la venta de entradas. Nada más allá de la fecha de su concierto en Santiago el próximo 29 de septiembre.

Además, han sido dos fechas en las que los seguidores nacional del Big Boss se ilusionaron. La primera fue el pasado 30 de marzo, cuando todos se confiaron en la fecha general de la venta de tickets, que solo comenzó en El Salvador y Ecuador.

La otra ocasión fue más reciente, por una fecha indicada por la esposa de King Daddy, Mireddys González. «Me dicen las personas que van a hacer el show allá (en Chile) que salen a la venta el 20 de abril», anunció a comienzos de abril la pareja de Daddy Yankee.

Debido a la falta de información de la venta de entradas para Chile, la alcaldesa de Providencia, Evelyn Matthei, jugó con la situación y aprovechó de tirar la talla con la espera de los fanáticos.

Menos Calma y más Gasolina

«Señor Daddy Yankee le dejamos un DM (mensaje directo). En Providencia estamos algo precupados y preocupadas porque aún no hay detalles para su show, lo sé porque porque en mi equipo hay harto fanático de usted, ya se me sé varios temas», lanzó la alcaldesa a través de sus redes sociales con una apariencia y una edición de imagen bastante particular.

Asimismo, la ex candidata presidencial continuó diciendo «no se lo tome ‘Con Calma’ y póngale ‘Gasolina’ a la venta de entradas», añadió Evelyn Matthei en tono de broma, haciendo referencia a dos éxitos del Big Boss y dejando la patá entre sus seguidores.

«Jajaja, genial», «La amo mi futura Presidenta», «Idola!», «Jajaja me encanta esta señora», «Seca!», fueron solo algunos de los cientos de comentarios en la publicación de su Instagram que alcanzó las 45 mil reproducciones.