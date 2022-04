Coco Legrand en «De Tú a Tú»: Ya no anda en moto y tiene otra hija

Ayer se estrenó un nuevo episodio de «De Tú a Tú»; y en esta ocasión el invitado de Martín Cárcamo fue el icónico humorista chileno, Coco Legrand. En el nuevo espacio de conversación, el comediante habló de lo humano y lo divino; revelando unos cuantos detalles de su vida personal.

Cárcamo comenzó la entrevista preguntándole por el accidente más reciente en la vida de Legrand, un caída que lo dejó sin caminar por 3 meses. Todo ocurrió el pasado 2 de octubre; cuando el comediante bajaba por La Pirámide y un auto lo pasó a llevar, haciéndolo perder el control de su moto.

Sin embargo, la rápida ayuda de bomberos, quienes actuaron de forma providencial en el lugar del accidente, permitió salvarle la vida al comediante.

En esa línea, Legrand afirmó: “No me vuelvo a subir a una moto”. Todo a pesar de que el reconocido humorista ha asegurado siempre que dicho vehículo es su sistema favorito de transporte.

Prueba de ello, son los más de 50 años que acumuló andando en motocicleta. Sin embargo, Coco Legrand confesó en ‘De tú a tú’ que ese accidente fue el primero y el último.

Su actual miedo al medio de transporte es producto las graves secuelas del choque. Según reportó Radio Imagina, El humorista estuvo postrado 3 meses y perdió parte de su pierna izquierda, por lo que es casi un milagro que hoy en día pueda caminar.

«Tuve la suerte de encontrar un quinesiólogo fantástico, un cabro joven, que me estimuló a que caminara (…) Perdí gran parte de mi musculatura, hoy estoy caminando 4 cuadras todos los santos días», agregó al respecto.

La hija sorpresa de Coco Legrand

Por otra parte, el comediante reveló otra impresionante información: hace 2 años se enteró de que tenía otra hija.

Al respecto, Legrand comentó: «tuve algunos amores cuando era más cabro, pero lo supe después. Fue maravilloso, ese fue un regalo divino».

Asimismo, recordó la ocasión en que se enteró de la noticia. «Se me acerca y me dice ‘hola, soy fulana de tal y soy hija tuya». Fue entonces que Legrand decidió realizarse un examen de ADN para corroborar los dichos de la joven.

El humorista agregó que: «lo hicimos, y el resultado fue de 99,9% de compatibilidad. Todo funcionó mágicamente, mira que maravilloso; porque todos mis hijos están muy allegados a ella; y ella también muy allegada a sus hermanos. Se integraron súper muy rápido».

«Todavía tengo guardadas las 4 o 5 líneas que me escribió después de que me enteré y reaccioné a la noticia. Yo nunca supe que ella era mi hija, nadie me lo dijo; pero en el minuto en que me lo contó yo reaccioné creyéndole inmediatamente», cerró Legrand.