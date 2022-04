Daniela Nicolás sobre Nicolás López: «El tiempo me dió la razón»

Muchas personas reaccionaron al veredicto del juicio en contra del director de cine Nicolás López el pasado martes. Sin embargo, la primera en hacerlo fue la actriz Daniela Nicolás.

Todo luego de que el Tribunal de Juicio Oral en lo Penal de Viña Del Mar tomó la decisión de forma unánime; declarándolo como responsable de dos delitos de abuso sexual consumado.

Recordemos que Nicolás López fue formalizado en abril de 2019; bajo cargos por 5 delitos. Entre estos se encontraba una denuncia por violación contra una menor de edad en el año 2014.

El cineasta habría cometido abusos en contra de cinco modelos y actrices, entre 2004 y 2016; que son quienes ahora podrían lograr que López pague con cárcel.

Las palabras de la actriz en contra de López

La actriz fue una de las que hace un tiempo alzó la voz contra el director de cine, acusado de abuso sexual por varias de sus colegas. De hecho, la blonda habló el año 2018 en nombre de una de sus amigas que había tenido problemas con el cineasta.

Y por eso, según recordó, la atacaron de manera feroz en redes sociales, donde rememoró que la habían tratado de “loca y mentirosa”.

Sin embargo, ahora según reportó Radio ADN, la actriz salió a entregar declaraciones a través de sus redes sociales: “se acreditó dos delitos de abuso sexual en contra de Nicolás López. Acreditó!!! Pero hay más. Solo esperar a que cumpla una condena como se merece y este caso marque un antes y un después en nuestro país. 1. NO ES NO 2. No más abuso de poder 3. Culpables no pueden seguir impunes”.

“El 2018 salí hablando públicamente en nombre de una amiga que no se atrevió a hablar en contra de Nicolás López. Me llegaron mensajes tildándome de loca, mentirosa, de que me había quemado en el medio, etc. Hoy estoy feliz porque hay una posibilidad de que se haga justicia”, añadió Nicolás.

Finalmente, la actriz cerró asegurando: «si para algunos ‘quemarme’, significaba apoyar a víctimas de abuso para ayudar a que se hiciera justicia, bueno, prefería ‘quemarme’. El tiempo dio la razón».