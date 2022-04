Faloon Larraguibel y su polémica salida de Aquí se baila: «Hay que ser más profesionales»

Faloon Larraguibel fue una de las flamantes incorporaciones de la segunda temporada de Aquí se baila: «Talento vs. fama». Pero su paso por la competencia de Canal 13 no terminó de la mejor manera.

La ex chica Yingo fue la última en pararse en la pista de baile del estudio de la casa televisiva. Pero para su mala suerte, no se presentó y se convirtió en la nueva eliminada del programa.

¿Por qué renunció al programa y qué hizo su bailarín?

Marlon Fuentes es el bailarín que acompañó a Faloon durante su estadía en Aquí se baila. Pero ese no fue el caso en el último capítulo, ya que la oriunda de Melipilla se presentó sola en el escenario, vestida para realizar su presentación y sin conocimiento del paradero de su pareja en la competencia.

«Son cosas que pasan, pero esas cosas se tienen que quedar detrás de bambalinas, no sacarlas acá. Uno tiene que presentarse con la cara llena de risa y hacer la pega», explicó la nueva eliminada del programa después de que Sergio Lagos diera el paso a un video del último y polémico ensayo de Faloon y Marlon.

Mientras que el bailarín fue más incisivo y en un registro desde el camarín, señaló que no se presentará porque no estaban las condiciones. «El trabajo es conjunto, es de a dos, y si entrego todo de mí no es la idea que el otro entregue menos. Si no tengo un partner con el que pueda compartir eso, simplemente no se puede hacer el trabajo», detalló Marlon Fuentes.

El bailarín aseguró que no hay que dejarse pasar por encima, mientras que Faloon aseguró que más allá de las diferencia entre ambos «hay que ser más profesionales y sacar todo adelante».

Finalmente, la coreógrafa Karen Connolly calificó de «impresentable» lo que hizo el bailarín. Mientras que el también jurado, Neilas Katinas, aseguró que ambos estaban equivocados. Es así como como la ex chica Yingo se sumó a Carolina Oliva y ambas fueron las eliminadas del último capitulo.