Nicolás López es declarado culpable de 2 delitos de abuso sexual

El cineasta chileno, Nicolás López, fue declarado culpable este martes por 2 delitos de abusos sexuales; luego de largas 6 semanas de juicio.

El Tribunal de Juicio Oral en lo Penal de Viña Del Mar tomó la decisión de forma unánime; declarándolo como responsable de dos delitos de abuso sexual consumado.

Un largo proceso judicial

Recordemos que Nicolás López fue formalizado en abril de 2019; bajo cargos por 5 delitos. Entre estos se encontraba una denuncia por violación contra una menor de edad en el año 2014.

El cineasta habría cometido abusos en contra de cinco modelos y actrices, entre 2004 y 2016; que son quienes ahora podrían lograr que López pague con cárcel.

López arriesga hasta 15 años de cárcel; esto luego de que la Fiscalía Oriente de Santiago solicitó una pena de 10 años y un día por el delito de violación reiterada; y 5 años y un día por abuso sexual.

La decisión, luego de seis semanas de juicio, fue unánime en el Tribunal de Juicio Oral en lo Penal de Viña Del Mar. Es por esto que durante esta jornada es el punto final de un proceso que comenzó cuando la Fiscalía Oriente acusó al director de violación y abuso sexual a mayores de 14 años; en calidad de reiterado, y ultraje público a las buenas costumbres.

Las últimas palabras de López antes del resultado

A solo horas de conocerse el destino de López; Radio Futuro recogió parte de sus últimas palabras tras el fin de su proceso judicial y emitir un comunicado al respecto.

“Después de seis semanas de juicio, confío que las sólidas evidencias entregadas hayan servido para demostrar mi inocencia de los delitos de los que se me acusa. Espero con tranquilidad el veredicto”, señaló.

Por otra parte, el cineasta agregó. “Terminan cuatro años de calvario. Quiero reiterar lo que he dicho siempre: Nunca he violado a nadie, jamás he abusado de nadie”.