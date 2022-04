Doctor Strange 2: cuándo parte la preventa y cómo comprar entradas

Sin duda, uno de los estrenos más esperados por los fanáticos del Universo Cinematográfico de Marvel es la nueva entrega de Doctor Strange.

Y no hace mucho, fue que la compañía internacional de comics junto a Disney entregaron las fechas de la preventa para las entradas de «Doctor Strange in the Multiverse of Madness»; tanto para Latinoamérica como para Chile.

¿Cuándo se estrena la esperada cinta de Marvel?

Doctor Strange 2 se estrenará en nuestro país es el próximo 5 de mayo. Por otra parte, el preestreno de la producción se realizará el día 4 de mayo.

Según reportó Radio ADN, Marvel y las cadenas de cines nacional, informaron que la preventa para adquirir entradas al cine para ver a la segunda parte de Doctor Strange comenzará este miércoles 6 de abril en Chile y Latinoamérica.

¡En 5 días comienza la ̶L̶O̶C̶U̶R̶A̶ preventa de tickets! #DoctorStrange en el Multiverso de la Locura, estreno 5 de mayo, solo en cines. #MarvelStudios pic.twitter.com/8gbU5FxEJI — MarvelLATAM (@MarvelLATAM) April 1, 2022

¿De qué se va a tratar Dr. Strange 2?

La secuela de la película del hechicero se adentra en el Multiverso y amplía sus límites más que nunca.

El film presenta un viaje a lo desconocido con Doctor Strange, quien, con la ayuda de aliados místicos nuevos y otros ya conocidos por la audiencia, atraviesa las alucinantes y peligrosas realidades alternativas del Multiverso para enfrentarse a un nuevo y misterioso adversario.

Doctor Strange in the Multiverse of Madness está protagonizada por Benedict Cumberbatch, Chiwetel Ejiofor, Elizabeth Olsen, Benedict Wong, Xochitl Gomez, con Michael Stühlbarg y Rachel McAdams.

La película está dirigida por Sam Raimi y producida por Kevin Feige. Louis D’Esposito, Victoria Alonso, Eric Hauserman Carroll y Jamie Christopher son los productores ejecutivos. El guión está a cargo de Michael Waldron.

Y tú, ¿eres una de las personas que está esperando ansiosamente el estreno de la nueva película del Universo Cinematográfico Marvel?