Pastel llamó a la Tenchita después de tirar un «chiste» desubicado

Nuestra Tencha Salvaje se indignó demasiado con un pastel mientras hacía «El Show de la Tencha», programa regalón de Radio Activa que va de lunes a viernes, desde las 12.00 hasta las 14.00 horas.

Revisa el audio completo:

Un auditor de nombre Fabián llamó a nuestra Tenchita para saludar a su pareja porque estaban mal. El problema ocurrió durante el fin de semana pasado. «Por un chiste, una broma (…) Lo que pasa es que había escuchado un chiste y lo dije delante de los que estábamos ahí compartiendo», dijo el muyayo sobre la tallita que se mandó en un grupo de amigos.

«‘Este es un día especial porque igual triste. Hace tres años no tengo a mi bebé, a mi guaguita’. Y quedan así mirando y dijeron: ¿Cómo eso? Y les dije porque si, se fue en el condón. Eso fue todo y no les gustó el chiste», continuó el auditor con la «talla» que llevan casado 12 años y que su pareja no puede tener hijos hace un tiempo.

A través del Whatsapp de la radio la decisión fue unánime: Los muyayos y las auditoras aseguraron que el hombre se desubicó y que se equivocó demasiado por la talla, por lo que pudo afectar a su esposa que tiene 39 años. El hombre insistió en que el tema está superado, pero todos e incluyendo nuestra Tenchita plantearon que el tema quizás no estaba superado por la mujer.

La abuelita Hortensia llamó a la mujer, de nombre Johanna, para abordar la situación y ella contestó algo distinto a Fabián, quien aseguró que todo estaba superado. «Han pasado cosas antes y a uno le vienen cosas a la cabeza. De repente basta decir una cosita y uno explota. Aparte igual me puse tonta, porque estábamos tomando», respondió la muyaya que le molestó el chiste y por «otras cosas más».

Para saber cómo termina el llamado, revisa el audio completo que te dejamos anteriormente.