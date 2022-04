Entradas Coldplay Chile 2022: Tercera fecha y artista invitada

¡Brutal! Coldplay irá en la búsqueda de llenar otro estadio más en nuestro país, porque confirmó un tercer concierto en Chile para este año.

La visita de la banda británica se da en el marca de su gira mundial «Music Of The Spheres», mismo nombre que su último álbum lanzado en 2021. Allí se salieron éxitos como «Higher Power», «Let Somebody Go» con Selena Gómez y «My Universe» con BTS.

En la actualidad se han vendido más 2,6 millones de tickets en toda la gira que comenzó el pasado 18 de marzo, con el show de Coldplay en Costa Rica. Además, que ha continuado con grands presentaciones en República Dominicana y México.

¿Cuándo es la nueva fecha?

La gira mundial también seguirá con shows en Estados Unidos, Europa y arribará en Latinoamerica en septiembre. En ese contexto, ya hay dos conciertos agotados en Chile para el 23 y 24 de septiembre en el Estadio Nacional. ¡Y ahora la banda sumó otro show más!

El 21 de septiembre y en el mismo recinto que los otros dos conciertos, será la tercera presentación agregada para Chile de los interpretes de «Paradise», quienes también confirmaron por tercer día consecutivo a la cantante Camilo Cabello. Es así como la banda británica intentará volver a llenar otro Estadio Nacional y no cabe la menor duda que así será.

¿Y la venta de entradas?

La preventa exclusiva para clientes Entel y Santander empieza el lunes 11 de abril a las 11.00 horas. Mientras que la venta general será dos días después; el miércoles 13 del mismo mes a las 11.01 horas a través de la página web de PuntoTicket.

La venta con el 20% de descuento varían entre los $30.400 y $180.500. Mientras que la venta general en las ubicaciones de Pacifico, Andes, Cancha, Galería y Silla de ruedas, los precios van desde los $36.800 hasta los $218.500.