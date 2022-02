Coldplay estrena el video del sencillo «Let Somebody Go» en colaboración con Selena Gómez

Coldplay estrenó el video la balada «Let Somebody Go», sencillo que está considerado dentro del álbum «Music Of The Spheres» lanzado en 2021.

La colaboración con la cantante estadounidense cuenta con más de 63 millones de reproducciones en Spotify.

Una balada en blanco y negro

La banda británica liderada por el vocalista Chris Martin, lanzó el video oficial del tercer sencillo de su noveno álbum de estudio «Music Of The Spheres».

El sencillo realizada junto a la interprete de «Lose You To Love Me», es el más reciente después de los éxitos «Higher Power» y «My Universe», la gran colaboración junto a BTS. Esta última cuenta con más de 400 millones de reproducciones en Spotify y 166 millones de vistas en YouTube.

El registro que actualmente se encuentra en tendencias, cuenta con más de 3 millones de vistas en YouTube. Se caracteriza por mantener un aspecto melancólico, característico de la balada de despedida de «Let Somebody Go». La canción trata de lo difícil que es «dejar ir a alguien» cuando lo amas mucho.

Así es como se desarrolla el video en blanco y negro, con Chris Martin y Selena Gómez que se internan en una triste despedida. En el transcurso de la canción se mantienen abrazados, aferrados cayendo al vacío; pero ambos terminan el videoclip cerrando el adiós con un sentido abrazo.

La realización del video musical se llevó a cabo en octubre de 2021 y fue dirigido por Dave Meyers. Él también había estado a cargo de los dos sencillos anteriores del más reciente álbum de Coldplay.

Coldplay regresará a Chile después de seis años con doble fecha el 23 y 24 de septiembre de este año. La venta de entradas del concierto que contará con la cantante Camila Cabello como invitada, fue un éxito total durante fines del año pasado. La cita doble se realizará en el Estadio Nacional de Santiago.

Revisa el video musical oficial de «Let Somebody Go»: