Patricia Maldonado defendió a dueño de ex Fuente Alemana: «¿Pensarán que somos hueo…?»

Una polémica viva tiene actualmente el dueño de la ex Fuente Alemana, esto debido a que por las manifestaciones en Plaza Italia se transformó en blanco de ataques. Ante esto Patricia Maldonado no se quedó ajena.

Sin embargo, la mayor parte del problema se originó cuando su dueño, Carlos Siri, defendió su local con una escopeta de aire comprimido. Esto con el fin de ahuyentar a los agresores.

Por medio de un video que fue difundido en redes sociales, se puede ver como el dueño del local sostiene una escopeta para evitar un saqueo y proteger a sus trabajadores.

La reacción de Siri generó diversas opiniones. Entre otras, destacó la de Patricia Maldonado, quien se refirió al respecto en su programa de Youtube, Las Indomables.

“Me parece increíble que le hayan hecho tira el negocio 40 veces, que lo hayan agredido a palos y él se defendió con una pistola a postones. Es curioso, ah. A mí me llama la atención…. ¿O seré muy ingenua? ¿O muy hueo…? Fíjese que todos los que reclaman, los que reciben balines o postones, todos iban a comprar el pan, justo iban pasando por ahí y la bala le llegó en el ojo, y justo les rompió la cabeza”, indicó Patricia Maldonado.

Por otra parte, se preguntó: “¿Pensarán que somos hueo… todos los chilenos? Las cámaras que están puestas delatan lo contrario. Dicen que esta gente agredió al comerciante. ¿Cuál es la idea? ¿Por qué?”.

No se guardó nada

“El miedo que a mí me da es que nos empecemos a disparar chilenos contra chilenos. Lo peor es que nos podría pasar es que nos terminemos matando unos con otros. Entonces es curioso”, añadió la ex Mucho Gusto.

“¿A usted le parece justo que usted no pueda defender lo suyo? Lo que tanto le costó, que no se lo robó a nadie, para que vengan estos bastardos, embarazos no deseados… porque ninguna persona con valores comete un acto como ese”, cerró Patricia Maldonado.