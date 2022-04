«Fui atacada»: Las palabras de la Doctora Cordero tras cruce con Maite Orsini

Maria Luisa Cordero, psiquiatra y diputada, se refirió hoy a un comentado cruce de opiniones que vivió junto a su compañera de trabajo; Maite Orsini. Todo habría comenzado cuando los y las parlamentarias discutían la sanción del acoso sexual; y la incorporación de la perspectiva de género en Bomberos de Chile.

La situación habría ocurrido cuando la diputada Orsini comenzó a hablar con sus compañeros cuando otro parlamentario pidió la palabra. Fue entonces que la polémica doctora se acercó a Orsini para hacerla callar y enviarla a su puesto.

Sin embargo, la diputada no habría escuchado las palabras de Cordero; lo que provocó que esta le dijera que no «estaba en una discoteca».

Tras el roce, la doctora declaró en un punto de prensa que: «la diputada Orsini prácticamente me vino a encarar con ímpetu de darme una bofetada y tuteándome ‘y me estás tratando de mocosa’. No le dije nada más si ella creía que esto era una discoteca«.

Asimismo, agregó: «yo, como no conozco las reglas del juego, salvo las reglas del juego de seres humanos, me dio susto. Porque venía absolutamente fuera de control. Y me acaba de tratar de vieja loca«.

las palabras de Cordero no pasaron bajo el radar tampoco. Esto porque Claudia Mix, quien presedía la sesión, le recordó a Cordero que; «referirse a la diputada como ‘la niñita que va a la discoteque’ tampoco es la mejor forma. Sugiero que mantengamos el orden«.

La doctora replico: «hay un mínimo de respeto de los silencios y los espacios de todos. Pero si es la costumbre, vaya. ¿Qué le vamos a hacer«.

Cordero se va a redes sociales

Cordero no se quedó callada con respecto a la situación. A través de redes sociales aseguró: «como es de conocimiento público, con mis 79 años soy una de las diputadas más longevas del Congreso Nacional«.

«Lamento que en el Congreso haya personas que no respetan la trayectoria; y el pasar de los años, y mucho menos respetan el pasar de los años y muchos menos respetan el pensar diferente de otras personas«.

Finalmente, la doctora agregó: «hoy fui víctima de la violencia desmedida e intolerante; atacada con gritos y desclasificaciones a punto de ser abofeteada por una diputada que se encontraba fuera de sí misma«.

«Sépanlo ahora, no me callarán. No claudicaremos. Y hablo en plural, porque creo representar a un gran número de chilenos; que no pueden o no tienen la visibilidad para alzar su voz. No es solo un impasse, son dos formas de ver la vida y estar en el mundo las que chocan», concluyó la Doctora Cordero, según reportó La Cuarta.