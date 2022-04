¿Lo notaste? Los mejores memes que dejó la reciente caída de WhatsApp

Durante la tarde de este jueves y a eso de las 17.00 horas, ardió Twitter después que todos los usuarios corrieran a verificar si WhatsApp había sufrido una caída. Y así fue, lo que motivó a varios usuarios a sacar a relucir su imaginación y bromear un ratito con la situación.

Recordemos que el 5 de octubre pasado quedó la embarrá en todo el mundo, después de Facebook, Instagram y WhatsApp sufrieran una caída mundial de forma simultanea.

Esto «apagón» que afectó a millones de usuarios provocó un remezón más o menos en las oficinas de Facebook. Ya que la acciones que están en la bolsa de Wall Street, ya que estas bajaron hasta un 6% y el baja se sostuvo en un 4,9% por debajo en ese momento. Pero la gran empresa no se hundió sola, ya que esto afectó también a Microsoft, Twitter y Alphabet.

Pero dejémonos datos y cosas aburridas, y riámonos un rato de la creatividad de todos los internautas que se mofaron del tema.

Ya decía yo, fue porque se cayó #WhatsApp por eso no me responde el mensaje desde hace 7 meses pic.twitter.com/JIN8ApzIcI

Espero no haber sido el único en reiniciar mi celular, reiniciar el WiFi, apagar mis datos, etc. y al final fue que se cayó #WhatsApp jajaja pic.twitter.com/z6c19Vnif6

Toda idiota yo reiniciando el módem, enojándome porque mi culito no me contesta los mensajes, reiniciando mi celular para que al final me saquen conque se cayó #WhatsApp pic.twitter.com/kgysffMLVQ

— 我 妻 善 逸⚡️ (@lovelynasyab) April 28, 2022