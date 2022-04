Mauricio Jürgensen deja «Tu Día»: ¿Cuáles serían los motivos de su salida?

Tu Día, el matinal de Canal 13 compuesto por Mirna Schindler, Ángeles Araya y Jürgensen, ya no contará más con este último. Y es que la salida del periodista sería inminente por decisión del canal.

Según rescató ADN Radio, la primera versión sería que el comunicador «quiere enfocarse en nuevos proyectos y empezar una nueva etapa laboral. Por lo que entre él y la casa televisiva irán preparando la salida del periodista del matinal en las próximas semanas».

Pero al parecer esta no sería la versión completa de la historia, ya que en Me Late se conversó sobre el tema y plantearon que Mauricio Jürgensen no estaría contento con esta decisión sobre su futuro.

Triste por la situación

Andrés Caniulef, panelista del programa metió la patá sobre la situación del ahora ex periodista de Canal 13. Asimismo, aseguró que Jürgensen no está contento y que al intentar comunicarse él, su colega prefirió «no hablar sobre el tema».

«Potenciar a los dos rostros femeninos (Araya y Schindler) dentro del panel y que no exista más gente alrededor de ellas», soltó Francisco Halzinki sobre la decisión de Canal 13. Además, se refirió a la salida de Jürgensen de Bienvenidos en octubre de 2019 y su extraño regreso al horario matinal para «Tu Día».

Además, otra razón que se baraja respecto a la salida del periodista tiene que ver con las opiniones que se vierten en el matinal. «Todavía no logran definir cuál es el perfil que tiene este matinal, también las opiniones que se muestran o cómo lo percibe el público, a lo mejor no es del gusto del canal. Y por eso, esa sería una de las razones que habrían gatillado la salida de Mauricio», continuó especulando Andrés Caniulef.

Es así como, según el mismo panelista del programa farandulero, finalmente la decisión habría decepcionado a Jürgensen. Todo porque «fue el único al que se le pidió su salida». Incluso, no solo fue apartado del programa matutino, sino que también de la casa televisiva.