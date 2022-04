¡No se guardó nada! Pancho Saavedra arremetió contra Me Late por cahuín de Pedro Ruminot

A comienzos de febrero se anunció que se estrenaría «Socios por el Mundo», donde los viajeros serían Pancho Saavedra y Jorge Zabaleta. En ese caso, quedó fuera Pedro Ruminot quien forma parte de la tripleta en el exitoso programa de YouTube y de Canal 13: «Socios de la Parrilla».

Ante ese detalle, en el programa de espectáculos de TV+, Me Late, aseguraron que contarían la razón principal por la que el ex Club de la Comedia no participó en el segundo proyecto en la tevé de los socios.

¡Se enojó Panchito!

«Cobra fuerza el rumor de que Pancho no se llevaría bien con Pedro Ruminot, como que habría un roce», iniciaron a través de la pantalla sobre el cahuín e incluso a través de la cuenta de Instagram del programa, publicaron la cita de que a Ruminot «se le subieron los humor a la cabeza».

«¿Por qué tanta mala leche?» Seguramente es por un tema de salud. Recuerden salió de un cancer bien complicado», reaccionó un usuario a través de la cuenta del programa de tevé criticando al cahuín que se formó.

Aquello no cayó en gracia tampoco a Pancho Saavedra, quien respondió a través de la misma red social del programa farandulero. «No está en ese programa porque estábamos en pandemia y él tiene un pulmón, era de riesgo. Lo amamos y felices habríamos ido los 3 de viaje», respondió en los comentarios sumando más de 100 likes y generando los aplausos de los internautas.

Además, respecto a la segunda publicación la eliminaron apenas recibieron la réplica del animador de «Lugares que Hablan», y La Cuarta rescató la rabia de Saavedra a través de Instagram.

«¿Por qué dicen eso? Pedro es un amigo increíble. Un ser humano atómico, una mejor personas, un amigo que siempre ha estado dispuesto a tender una mano. Basta en serio», lanzó indignado sin guardarse nada.