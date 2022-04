«No dicen nada positivo»: Jurado de Aquí se baila fue criticado en una nueva noche de eliminación doble

La noche de este lunes se desarrolló un nuevo capítulo de Aquí se baila, donde se enfrentaron presentaron ocho parejas.

Entre ellos estuvieron Bruno Zaretti, Andrea Hoffmann, Xiomara Herrera, Camila Andrade, Thati Lira, Eyal Meyer y de una forma particular, Cata Palacios.

¿Quiénes fueron los eliminados?

La última en presentarse en el escenario y la primera en sellar su salida del programa fue Cata Palacios. La ex chica Mekano realizó un profundo desahogo y no se presentó junto a su bailarín, Diego Espinoza, tras enterrarse un clavo en su dedo pulgar durante un ensayo.

«No dicen nada positivo, es que nada. Cómo no voy a tener nada positivo. O sea, está más que claro que quieren que me vaya», manifestó la primera eliminada de la noche, quien no estuvo conforme con la evaluación del jurado en el capítulo pasado y dejó Aquí se baila.

La coreógrafa y presidenta del jurado, Karen Connolly, aclaró que esa presentación fue en particular mala. Pero ese no es motivo para querer su salida del programa. «Hay que tener un poquito de paciencia y de ñeque», agregó Connolly.

La segunda eliminación de la noche estuvo entre Carolina Soto y Bruno Zaretti. Este último llegó a la instancia final tras una deliberación del jurado quienes escogieron entre él y Eyal Meyer.

Carola bailó 45 segundos de «Todos me miran» de Gloria Trevi, mientas que el ex Discípulo del Chef se presentó en el mismo tiempo con la samba «Magalenha» de Sergio Mendes. Finalmente el bailarín fue el nuevo eliminado de la competencia.

«No me esperaba llegar acá. Fue una falla mía, pero volver a las pistas fue maravilloso», expresó el brasileño tras la decisión final. Por su parte, su pareja Fran Zepeda tuvo emotivas palabras de despedida para Bruno Zaretti.