Aquí se baila: ¿Quiénes fueron las dos primeras parejas eliminadas de la segunda temporada?

Aquí se baila llegó a la primera jornada de eliminación después del estreno de su segunda temporada el pasado lunes. A esta instancia llegaron seis famosillos; Carolina Soto, Camila Andrade, Catalina Palacios, Pamela Díaz, Amaya Forch y Rodrigo Villegas.

La noche tuvo una exigente evaluación del jurado, que terminó con dos parejas que dejaron la competencia a solo un par de días de ingresar al programa.

¿Quiénes dejaron el programa?

Amaya Forch junto a su pareja José Pérez y Rodrigo Villegas con Anastasia Knyazeva fueron los primeros eliminados de la segunda temporada de Aquí se Baila.

Villegas tuvo el tercer turno del capítulo, donde bailó «Daddy Cool» de Boney M.; el jurado en general evaluó positivamente el oído musical del comediante y la calidad de la bailarina. Aunque criticaron la falta de continuidad y energía de principio a fin por el tirón que sufrió Rodrigo Villegas.

Por el lado de Amaya Forch y su bailarín, fueron los últimos en presentarse ante cámara. La actriz no pudo competir en su primer día por lesión ni tampoco en la jornada de eliminación, ya que aun seguía con su bota ortopédica. «Me muero de ganas de bailar, tenía una coreografía onda disco lista (…) Se salvaron chiquillos», expresó Forch convirtiéndose en la primera eliminada del programa.

La segunda pareja en dejar el programa se definió entre Rodrigo Villegas y Catalina Palacios, ya que fueron los peores evaluados de la noche. La cantante bailó 45 segundos de «La Gasolina» de Daddy Yankee, mientras que el comediante tuvo una contractura en un gemelo, por lo que al igual que Amaya Forch, dejó la competencia por lesión y otros motivos.

«Me encantó estar acá, pero también trabajo en otras cosas y creo que no voy a poder seguir. No puedo ser irresponsable. Me voy contento y feliz porque di todo lo que pude. Cumplí un sueño que tenía», manifestó el también actor a modo despedida emocionando a su pareja de baile, Anastasia Knyazeva.