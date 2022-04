¡Pero cómo! Helhue Sukni siguió trabajando mientras estaba hospitalizada

Helhue Sukni comunicó este jueves a todos sus seguidores que por suerte se encuentra mucho mejor, después de estar hospitalizada desde el martes pasado. Y a pesar de qué recién le dieron el alta médica este viernes, la conocida abogada no dejó de trabajar mientras se recuperaba totalmente.

Así lo reportó ADN, quienes rescataron una reciente entrevista de la mujer conocida en el mundillo de la farándula; por sus labores judiciales y amistades con famosillas.

¿El laburo hasta la muerte?

El conocido rostro televisivo se mostró ante las cámaras con una «mini oficina» en su habitación de la Clínica Alemana mientras se encontraba internada. Allí tenía su computador, celulares, carpetas y el Código Procesal Penal. Incluso le llevaron un par de blusas para participar en los procesos judiciales en los que trabajaba.

«Es que no puedo parar, mis clientes no pueden esperar», aseguró de entrada Helhue Sukni. Asimismo, continuó hablando cómo podía enfrentar la pega. «Mientras mi cabeza esté bien y pueda, yo sigo haciendo lo mío», añadió.

La abogada tuvo un reposo durante el pasado lunes y martes, pero aún así estuvo disponible para su trabajo. «Cualquier lugar al que voy lo convierto en mi oficina», expresó Sulkni.

Incluso el conocido rostro de la farándula chilena dijo que tuvo un juicio oral el pasado miércoles, mientras la asistía un enfermera. Aún así, aseguró que no se complica con seguir trabajando. «¿Sabes cuándo voy a descansar? Cuando me muera. Si puedo hacer mi trabajo, por qué no hacerlo», concluyó la abogada.

Helhue Sukni informó a través de su red social que ya le habían dado el alta médica y comunicó que ya estaba descansando en su hogar. «Ha llegado la tía Helhue a su burbuja. Estoy arregladita, maquilladita, me dieron de alta, estoy en mi casa; pero la verdad no me siento bien», detalló muy feliz por estar en su casa, pero aún con algunas molestias en su garganta.