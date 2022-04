Antonella Ríos subió la temperatura con recopilación de candentes fotitos

No es un secreto que Antonella Ríos acostumbra a sacar sus suspiros de sus seguidores a través de su Instagram. Es que la actriz cada vez que puede demuestra que todavía posee una figura envidiable a sus 47 años.

Y ahora no fue la excepción. Esto ya que a través de su red social subió la temperatura; y también hizo comenzar la semana de la mejor manera a sus fanáticos, con una destacada recopilación de fotitos coquetas.

Sigue dejando la escoba

«Lunes», fue lo único que escribió Antonella Ríos. Y solamente eso bastó para acompañar el osado video recopilatorio que contó con la canción «Fuera del mercado» de Danny Ocean. La publicación tuvo más de 29 mil me gusta y cientos de comentarios que solo se limitaron a aplaudir el coqueto registro subido por la actriz a su red social.

«Bombón», «Hermosura», «Que mujer más hermosa, Dios», «Eres una belleza, una Diosa», «Puro fuego», «Una sugar mami así yo quiero», «Espectacular», fueron solo algunos de los comentarios que reaccionaron al osado inicio de semana de la panelista del programa de TV+.

¿Qué pasó con Julieta Venegas?

Antonella Ríos recordó hace poquito una incomoda anécdota con la cantante mexicana, Julieta Venegas. Esto ocurrió durante una entrevista radial, donde la panelista de Me Late intentó imitar un acento mexicano que no cayó muy bien en la interprete de «Limón y Sal».

«Y me mira así como: ‘así no hablan los mexicanos’, y me hizo sentir tan mal (…) fue pesada, poco lúdica porque entiendo que lo hice pésimo para ella», reclamó la actriz a través del aire del espacio de TV+.

Pero el desahogo no quedó ahí, ya que continuó hablando de cómo continuó con la «entretenida» conversación con Julieta Venegas. «Me sentí mal, me inseguricé y dije: ‘¡Oh! Lo hago todo mal. Se pudrió la entrevista, después marqué la pauta y ¡pum! chao», remató Antonella Ríos sobre el mal recuerdo con la mexicana.