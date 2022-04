«Me ha ido como la callam…»: La curiosa respuesta de Helhue Sukni sobre su vida amorosa

Helhue Sukni se ha transformado en una de los principales rostros del mundillo de la farándula nacional, y eso ha quedado demostrado con la cantidad de seguidores que posee en su Instagram.

Más de 790 mil seguidores son los que disfrutan y estallan de las risas con sus distintos videos e historias de la red social. Pero eso no fue lo que sorprendió recientemente, ya que la conocida abogada hizo noticia por una reciente entrevista y sus llamativas declaraciones sobre temas del amor.

¿Qué dijo Helhue Sukni?

El conocido rostro de la farándula nacional habló en extenso con el medio Tiempo X, y se refirió a cómo la ido con las «cosas del corazón».

«Me ha ido como la callampa en el amor, siempre. No se puede tener todo en la vida. Yo también tengo mal ojo, lo pongo donde no corresponde, pero ya filo no más, ¿Qué voy a hacer?», declaró en primera instancia la conocida abogada.

Además, la famosilla declaró que dentro de sus intenciones, está la posibilidad de un nuevo matrimonio. Y que será de blanco, tal como a ella le gusta. «Me encanta la fiesta y el anillo», continuó diciendo la conocida defensora legal.

Por otra parte, y dentro del mismo dialogo con el mismo sitio antes nombrado, planteó que desea tener continuidad en una relación porque nunca la ha tenido. Y asimismo, contó detalles del fin de su última relación.

«Desapareció desde mi cumpleaños. Igual hablamos, pero desapareció de estar conmigo físicamente. Nunca se enamoró de mí, yo sé que él me quiere mucho, pero no está enamorado de mí y nunca lo logré enamorar. Uno no puedo obligarlo», agregó.

Para finalizar la conversación, puso en la mesa el tema de la edad. Helhue Sukni tiene 56 años y se preguntó qué será de ella en una década más. «Estar más vieja, y con quien podré estar. Uno piensa que la vejez sola es mala. Lo digo por mis papás, que se apoyan y hablan», remató la famosilla abogada.