Pailita responde a las críticas y pide perdón: «En ningún momento jugué a dos bandos»

Pailita se hizo viral en las redes sociales, y no fue por uno de sus más recientes éxitos que lo tienen entre los artistas más escuchados a nivel nacional.

Carlos Rain Pailache (nombre real de Pailita) fue aludido en un video de Tiktok de una ex pareja (que más tarde borró) con un claro mensaje dirigido al cantante urbano.

«Viendo si estoy más feliz sin ti, siempre dijiste que lo sería. Dijiste muchas cosas, que me hicieron amarte, que me hicieron odiarte», decía el trend lleno de fotos de ella junto a Pailita e incluso un video llorando.

Pailita se manifestó en una historia de Instagram, entregando un mensaje directo a su ex pareja; que siempre habló bien de ella, que no entendía porque subía sus cosas privadas a la red social y de forma tajante dijo «ahora ya no cuentes conmigo».

La publicación fue eliminada y después de archivar sus posteos de Instagram, el artista urbano volvió a referirse al tema a través de sus historias.

Disculpas y dardos contra «los de cartón»

«Quería disculparme con toda la gente por todo lo ocurrido, no todos somos perfectos. Yo soy bien hombre para mis cosas y ante cualquier error lo reconozco», inició de entrada el oriundo de Punta Arenas.

Además, en el comunicado aclaró que hubo un problema de «responsabilidad afectiva» debido a la falta de comunicación con su ex pareja. Esto después de haber terminado desde hace mucho tiempo, pero verse recientemente.

«En ningún momento jugué a dos bandos. Porque yo estaba en todo mi derecho de conocer a alguien al igual que ella, y tampoco me sentí en derecho de contarle porque reitero, no somos nada», continuó el artista urbano.

También aclaró que está conociendo a una mujer hace poco y podio por favor a sus seguidores que no la traten mal. «Sé que verás esta hisotria. Espero puedas seguir tu camino como yo con el mío», remató Pailita con su primer comunicado.

«Y a todos los que me criticaron y dejaron de seguir, me encantaría que estuvieran solo un rato en mi zapatos (…) Les voy a cerrarle la boca entero brígido como lo he hecho siempre», expresó el interprete de «Par de veces» tras las criticas recibidas debido a la polémica viralizada.