Para todos los futboleros: PS Plus ofrecerá el FIFA 22 de forma gratuita

Una vez más, los juegos gratis de PS Plus se han filtrado antes de tiempo. Billbill-Kun, el usuario de Dealabs que habitualmente adelanta exitosamente los títulos de PS4 y PS5 que se ofrecen en mensualmente en el servicio, ha vuelto hacerlo de nuevo.

Si la información se confirma, los juegos gratis de PlayStation Plus durante el mes de mayo serán los siguientes: FIFA 22 (PS4 y PS5), Curse of the Dead Gods (PS4) y Tribes of Midgard (PS4 y PS5).

El título que más llama la atención es sin duda FIFA 22, la entrega más reciente del simulador futbolístico de EA Sports. El juego se ofrecerá tanto en su versión de anterior generación como en la de PS5; un detalle interesante porque la actualización de una versión a otra no es gratuita en la edición comercial (salvo que adquieras la edición que incluye ambas).

La temporada todavía no ha llegado a su fin y aunque ya se encamina hacia la recta final; puede ser un buen momento para saltar al terreno de juego.

Según reporta Festigame, los usuarios suscritos a PS Plus en PS5 y PS4 todavía pueden descargar gratis los títulos de abril: Hood Outlaws & Legends (PS4 y PS5), Slay the Spire (PS4) y Spongebob Squarepants: Battle For Bikini Bottom Rehydrated (PS4). Estarán disponibles hasta el próximo 3 de mayo, fecha en la que se producirá la rotación de juegos.

