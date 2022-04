Polimá WestCoast y su critica a las drogas en el género urbano: «Los cantantes tenemos una responsabilidad»

Polimá Ngangu Orellana, conocido a nivel nacional y en la industria de la música como Polimá WestCoast, es uno de los más artistas chilenos del momento. Sin duda ya muchos lo conocen, con éxitos como «Ultra Solo», «Moneyman» y recientemente «Sextime».

El cantante urbano conversó en profundidad con Chilevisión y habló de muchos temas; entre ellos, su proceso creativo musical, su mirada crítica del género urbano nacional y sus ganas de colaborar con Bad Bunny, porque admira todo lo que ha logrado el puertorriqueño.

Motivaciones y critica al género

Polimá recordó que hace un tiempo dijo que no esperaba que el trap nacional se escuchara en Chile, debido a todos los prejuicios que existían y que ahora han cambiado. Al menos en lo que se escucha en nuestro país y la presencia en redes sociales.

«Cuando yo estoy haciendo música pienso como eso sonaría en los festivales más grandes. Y me imagino la multitud saltando, me encanta», explicó el artista urbano asegurando que esa es una de las razones porque sus canciones están marcando en la actualidad y porque son reales.

El cantante nacional también entregó más detalles de su proceso creativo, expresó su anhelo de que su nuevo álbum deje huella y de que la gente lo conozca más como es él realmente. Además, manifestó una mirada critica de las personas de la industria de la música.

«Entre artistas nos entendemos, entre productos a veces no y se generan esas injusticas. La industria musical es un poco turbia, no es muy bonita; los negocios que hay detrás», expresó. Asimismo, habló de otros colegas urbanos que en su percepción personal, «no piensan en las próximas generaciones».

«Hay niños chicos que cantan algo obsceno y las mamás ‘¡Cómo cantan eso!’ El que cantó eso no sabe lo que genera en ese niño. Creo que los cantantes tenemos una responsabilidad; movemos una masa de personas (…) Nosotros tenemos influencia sobre la personas y tiene que ser positiva siempre», declaró Polimá WestCoast.

El artista urbano chileno aseguró que hay muchas formas para hacer un videoclip y que no es necesario recaer en lo mismo de siempre, como las drogas y el alcohol. «Estoy en contra y me gustaría que se eliminara eso. Yo no quiero que mi hermano chico, ni las próximas generaciones caigan en eso y vivan en ese ambiente. Ahí pierden parte de su vida», dijo el joven de 24 años.