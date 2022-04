¿Por qué Carla Jara no lo pasó bien mientras estuvo en Mekano?

Carla Jara es una de las famosillas más queridas de Mekano. La actriz de 37 años todavía es recordada, a pesar de que el espacio televisivo acabó hace más de 10 años.

En ese contexto, la ex integrante del programa juvenil fue entrevistada a través de las pantallas de TV+, y en el programa de Vivi Kreutzberger, «Más Vivi que Nunca». Allí Carla Jara se sinceró y contó la razón por la que no lo pasó bien en Mekano.

¿Por qué no lo pasó bien?

«Yo hacía el espacio musical del programa cuando iba sábado y domingo, y luego me fui porque no lo pasé bien haciendo eso», expresó la actriz. Todo esto después de explicar que llegó al espacio juvenil por su paso en el ahora extinto, Miss 17.

Cabe recordar que Carla Jara volvió luego de que el programa conducido por José Miguel Viñuela, cuando este espacio cambió de horario y comenzó a ser emitido de lunes a viernes. Pero el principal detalle es que desde ese momento entró al «cuerpo de baile» y comenzaron los problemas para ella.

«Tampoco lo pasaba súper bien, porque no bailaba ni para atrás. Te juro que yo no bailaba nada. Para mí era un desafío porque todos eran bailarines, todos mis compañeros eran bailarines. Habían estado en el Bafochi, que no se qué», declaró según pudo rescatar Corazón.

Recordó que un coreógrafo de nombre Osvaldo, a quien le tiene mucho cariño, la retaba mucho. Y además, le hacían aprender el baile, pero ella era la que frenaba la rapidez que tenían sus compañeros para aprender las coreografías.

«¿Vamos de nuevo por la Carla?», decían en los ensayos que debían repetirse más de dos veces por la actriz. «Terminamos siendo amigos, pero al principio era difícil. Igual lo logré y ahora bailo», remató Carla Jara.