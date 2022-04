Ritual Fest 2022: ¿Cuál es el horario y el escenario de L-Gante?

Ritual Fest 2022 ya está aquí y aún quedan tickets disponibles por si alguien se quedó abajo de la fiebre musical de este 23 de abril en el Estadio Santa Laura de Santiago.

Uno de los grandes artistas invitados para participar del evento musical, es uno de talla internacional y del otro lado de la cordillera; L-Gante es una de las grandes cartas del evento y que hace poco colaboró con Marcianeke, lanzando un nuevo sencillo llamado «Toma«.

Aunque el artista con casi 8 millones de oyentes mensuales en Spotify, no tuvo una buena llegada para este concierto. El artista urbano acusó a través de una transmisión en vivo que no lo dejaban entrar al país. «No me dejaban entrar acá porque dicen que soy el Marcianeke de Argentina», aseguró el artista urbano trasandino que estuvo retenido en el aeropuerto en su llegada al país.

¿Cuál es el horario y el escenario de L-Gante?

El joven artista argentino de 22 años hará su función musical en el Estadio Santa Laura a las 20.45 horas, según el horario oficial del evento. Su escenario es el Pacífico, donde le toca presentarse después de sus compatriotas de Miranda! y antes del cierre de la cumbre musical con Paloma Mami.

Es importante recordarle a los fanáticos de la música que aún quedan entradas para el Ritual Fest 2022, pero en precio normal. Estas son la opciones de General (para Cancha o Galería) que tiene un valor de $51.750. También están para tribuna Andes ($51.750) y Pacifico ($86.250).

Si todavía no tienes tu entradas y la quieres comprar, tiene que dirigirte al sitio web de Puntoticket.

¿Con cuáles objetos se pueden entrar?