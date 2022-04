Yamna Lobos vuelve a la pantalla chica: Participará en «Aquí se Baila»

A tres años de su participación como coach en “Rojo, el color del talento”, Yamna Lobos volverá a la televisión y lo hará en gloria y majestad como participante de “Aquí se baila: Talento vs. Fama”, estelar que Canal 13 estrenará este lunes después de “Tele13 central”.

La reconocida bailarina parte relatando que “mucha gente me preguntaba por qué no estaba en la primera temporada de ‘Aquí se baila’; y yo siempre he creído que las oportunidades se dan en el momento que tienen que ser; entonces yo decía ‘no es mi momento’ y también estaba en otra parada. Estaba buscando lugares para instalarme con mi academia y estaba con la energía enfocada en eso”.

Y es así como pasó el tiempo, su proyecto de academia avanzó (hoy sólo espera unos permisos para abrirla) y llegó la propuesta para estar en el segundo ciclo de “Aquí se baila”.

Con ganas de reencontrarse

“Ahora te piden muchos papeles, me falta un certificado eléctrico del local y tuve que aplazar la fecha de inauguración de la academia y justo me llamaron para esta temporada que me dijeron que era cortita, así que estuvo perfecto y todo pasa por algo finalmente”, agrega Lobos.

Yamna señala que “llego con ganas de reencontrarme con el escenario y con esa energía que me hace vibrar y que me hace vivir. Yo decía que el escenario era el lugar donde podía ser yo, y después de la pandemia y estar encerrado; esta oportunidad me viene como anillo al dedo, porque es el impulso para volver a bailar y empezar a moverme nuevamente”,

Asimismo, destacó que “esto me hace bien para el alma, el corazón y el cuerpo”.

Dentro de eso, la icónica ex figura de “Rojo, fama/contrafama” detalla que “siento que estoy volviendo a nacer y estoy volviendo a usar la creatividad; a retomar la danza y a encontrarme con lo que fue el inicio de todos mis sueños, junto con volver a confiar en mi cuerpo. Y todo eso es muy bonito”.

Con relación a su vuelta a las grandes competencias, Yamna Lobos dice que “yo en un momento me alejé de la danza y la tele porque me estaban pasando muchas cosas y quería tranquilidad; pero eso ahora cambió».

«Estudié preparación física durante tres años y me titulé embarazada, y luego sentí haber descansado harto tiempo y eché de menos esto y por eso ahora vuelvo. Más que por competir ambiciosamente y querer ganar, esto lo hago por el reencuentro con la danza; y si gano, que sea el resultado de mi trabajo… y si no gano, bienvenido también. Yo ya tuve mis competencias pasadas, no quiero reafirmar ni validar nada de mi trabajo”, agregó.

Un desafío personal

En ese sentido, la bailarina confiesa que “esto es un desafío personal y es como decir ‘todavía lo puedes hacer, todavía estás buena para la pista de baile’”.

La integrante de “Aquí se baila: Talento vs. Fama” cuenta, además; que casi no se perdió ningún capítulo de “Aquí se baila, talento por sobre la fama”, que finalizó anoche: “lo veía porque hay mucha gente que conozco, estaban mis ex compañeros y gente de otro lado. Por ejemplo, con Kike (Faúndez) fuimos compañeros en el Bafochi; entonces es gente que conocía y quería ver. Creo que es un programa que le hace bien a la sociedad en general y yo disfrutaba viéndolo, así que ahora estoy muy contenta de estar en él”.

Frente a la pregunta de cómo ve a sus competidores, Yamna Lobos manifiesta que «una de las cosas que me ha enseñado la vida es a no subestimar a nadie y yo entro con esa convicción. Tengo mucha confianza en el recorrido que tengo y en mi partner, David (Sáez), y me siento fuerte y tranquila»

«Ahora, lo que vaya a pasar en la pista de baile depende de muchos factores, como el nerviosismo, la experiencia, el control del cuerpo y las emociones o la suerte; entonces todo eso lo dejo en manos del destino, porque siempre he creído que está todo escrito. Es desde ahí que entro sin expectativas. Mi lema es ‘deja que la vida te sorprenda’ y a eso vengo a este programa, me vengo a sorprender«, concluyó.