¿Cuántas propiedades tiene Naya Fácil en la actualidad?

Naya Fácil es una de las figuras famosillas a nivel nacional más relevantes del último tiempo. Es por esa razón que no es casualidad que su último anuncio de la compra de un departamento haya causado tanto revuelo, ya que la influencer con más de 616 mil seguidores de Instagram siempre deja las grandes con sus acciones.

«Mis facilines hoy con una felicidad gigante en mi corazón les quiero contar que soy dueña de mi primer departamento en Santiago centro piso 19🔐🏙 es totalmente mío!! En 11 meses he tenido mi casa propia y ahora mi departamento», explicó la blonda hace solo un par de días a través de sus tantas cuentas activas de Instagram.

Pero tal como lo explica el impresionante anuncio, no es la primera propiedad de la famosa chiquilla. Esto se debe a que en junio del año pasado fue cuando anunció a lo grande que se había comprado (al contado) su casa propia. Pero aunque no lo crean, su nuevo departamento y su casa propia no son las únicas posesiones de Naya Fácil.

¿Cuál es la cantidad de propiedades de la influencer?

«24 años y tengo 3 propiedades a mi nombre», aseguró Naya Fácil a través de sus tantas historias de Instagram sorprendiendo a sus cientos de miles de seguidores.

Es por eso que a través del mismo canal y después de abrir la casilla de preguntas para sus fanáticos, respondió a la cantidad de propiedades ya que muchos no sabían de la existencia de aquella tercera posesión.

Así fue como explicó la influencer que está su casa propia donde vive en la actualidad y su departamento recién adquirido, que está ubicado en Santiago Centro. Además de otro departamento, la propiedad más desconocida y dónde ella registraba sus primeras historias en la red social.

Pero eso no es todo, ya que según dijo Radio Corazón, hace poquito Naya Fácil le informó a sus miles de seguidores de Instagram que se compró un autito, y que incluso ya tiene un divertido apodo. «Le apoderamos el Facilón», señaló a través de sus historias recientemente sobre su nueva adquisición.